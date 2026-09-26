Cevdet Yılmaz’dan ekonomi mesajı: Büyümede yüzde 5 hedefi vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ’da ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi. Daha önce açıklanan Orta Vadeli Program hedeflerine dikkat çeken Yılmaz, ekonominin 2029’da yüzde 5 büyümesinin öngörüldüğünü belirtti.
Elazığ'da düzenlenen Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 27'nci İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.
Yılmaz, 2025 yılında yüzde 3,7 büyüyen ekonominin 2026 yılında yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini belirterek, Orta Vadeli Program döneminde büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2029 yılında yüzde 5 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.
KİŞİ BAŞINA GELİR 20 BİN DOLARI AŞACAK
Dezenflasyon sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonun Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 31,5 seviyesinde olduğunu belirtti.
Yılmaz, program döneminde cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 2,6'dan yüzde 1,6'ya, işsizlik oranının ise yüzde 8,1'den yüzde 7,6'ya düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, 2026 yılında milli gelirin 1,8 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiğini kaydetti.
"KRİTİK ALANLARDA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAĞIZ"
Türkiye'nin ekonomik güvenlik ve dayanıklılığını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında stratejik dönüşüm sürecinin başlatıldığını söyledi.
Yılmaz, üretimden ihracata, enerji ve gıdadan teknoloji ve finansa kadar ekonominin tüm alanlarında kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılacağını ve ekonominin çoklu şoklara karşı dayanıklılığının artırılacağını ifade etti.
ENERJİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU
Enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.
Yılmaz, bu yıl Türkiye'de yapılacak COP31 toplantısının yeşil dönüşüm ve temiz teknoloji yatırımları açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Gıda arz güvenliğinin de stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Yılmaz, tarım ve gıda sektöründe yerli kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
"TERÖRÜN EKONOMİMİZE MALİYETİ EN AZ 2,3 TRİLYON DOLAR"
"Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik açıdan da önemli fırsatlar barındırdığını belirten Yılmaz, terörün Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyetinin son 40 yılda en az 2,3 trilyon dolar olarak hesaplandığını söyledi.
Yılmaz, terör kaynaklı güvenlik maliyetleri ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatırım, üretim, istihdam ve girişimciliğin daha güçlü şekilde gelişmesinin beklendiğini ifade etti.
Bölgelerde ulaşım, lojistik, dijital altyapı ve enerji yatırımlarının güçlendirilerek yatırım ortamının iyileştirileceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin küresel belirsizliklere karşı dayanıklılığını artıracak adımların sürdürüleceğini söyledi.