Yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, 2026 yılında milli gelirin 1,8 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiğini kaydetti.

Yılmaz, program döneminde cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 2,6'dan yüzde 1,6'ya, işsizlik oranının ise yüzde 8,1'den yüzde 7,6'ya düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Dezenflasyon sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonun Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 31,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

Elazığ'da düzenlenen Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 27'nci İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ’da konuştu. (Foto: DHA)

"KRİTİK ALANLARDA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAĞIZ"

Türkiye'nin ekonomik güvenlik ve dayanıklılığını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında stratejik dönüşüm sürecinin başlatıldığını söyledi.

Yılmaz, üretimden ihracata, enerji ve gıdadan teknoloji ve finansa kadar ekonominin tüm alanlarında kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılacağını ve ekonominin çoklu şoklara karşı dayanıklılığının artırılacağını ifade etti.

ENERJİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.

Yılmaz, bu yıl Türkiye'de yapılacak COP31 toplantısının yeşil dönüşüm ve temiz teknoloji yatırımları açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Gıda arz güvenliğinin de stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Yılmaz, tarım ve gıda sektöründe yerli kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.