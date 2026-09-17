Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın alacak

Emlak Katılım, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı. Sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.