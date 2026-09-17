Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Komite toplantısında sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınırken, piyasalardaki hareketliliğin bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildi. Yapılan açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi.