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Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Komite toplantısında sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınırken, piyasalardaki hareketliliğin bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildi. Yapılan açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin (FİK) toplantısının ardından basın duyurusu yayımladı.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDEN PİYASA MESAJI: YAPISAL RİSK BULUNMUYOR

Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, finansal piyasalardaki son gelişmeler ve alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok - 1

PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİĞİN NEDENİ AÇIKLANDI

Komitenin açıklamasında, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok - 2

TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Finansal İstikrar Komitesi'nin piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok - 3

LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI VE BULAŞMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Komite tarafından kararlaştırılan tedbirlerin başında likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok - 4

VATANDAŞLARA RESMİ AÇIKLAMA UYARISI

Finansal İstikrar Komitesi, süreçte vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Açıklamada, "Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir" denildi.

Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok - 5

MERKEZ BANKASI: "FONLAMA MİKTARI ARTIRILACAK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda likidite imkanlarının gözden geçirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda;

  • Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları dikkate alınarak artırılacak.
  • Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.
  • TCMB bünyesindeki piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.

TCMB, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerekli görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

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