Finansal İstikrar Komitesi açıkladı: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Komite toplantısında sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınırken, piyasalardaki hareketliliğin bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildi. Yapılan açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin (FİK) toplantısının ardından basın duyurusu yayımladı.
Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, finansal piyasalardaki son gelişmeler ve alınabilecek tedbirler değerlendirildi.
PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİĞİN NEDENİ AÇIKLANDI
Komitenin açıklamasında, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir" ifadelerine yer verildi.
TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ
Finansal İstikrar Komitesi'nin piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı kaydedildi.