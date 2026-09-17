Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şanlıurfa'daki petrol arama ruhsat sahasına 35 bin 783 hektarlık alan ilave edilmesine karar verildi. TPAO'nun Mardin'deki 31 bin 556 hektarlık petrol arama ruhsatının süresi de 2 yıl uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol arama çalışmalarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararına göre, TPAO'nun Şanlıurfa sınırlarında bulunan petrol arama ruhsat sahasına 35 bin 783 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı.

ŞANLIURFA'DAKİ RUHSAT SAHASI GENİŞLETİLDİ

TPAO'nun sahip olduğu 5 bin 14 hektarlık "AR/TPO/K/M42-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla M42-a1, a2 ve a3 paftalarının eklenmesine karar verildi.

Böylece söz konusu petrol arama ruhsat sahasına 35 bin 783 hektarlık yeni alan dahil edildi.

MARDİN'DEKİ RUHSAT 2 YIL UZATILDI

Kararda ayrıca TPAO'nun Mardin'de bulunan 31 bin 556 hektarlık sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi de uzatıldı.

Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ruhsat süresinin 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar 2 yıl uzatılması kararlaştırıldı.