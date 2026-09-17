Kurul, bir şirketin sermaye artırımına, 7 şirketin ise borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

AHL Gold E-Ticaret AŞ'nin "Ahlatcı Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" unvanlı yeni bir platform kurulması talebi de olumlu karşılandı.

Kurul ayrıca şu şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi:

SPK, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 5 milyar 985 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

38 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) pay piyasalarında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) hakkında yürütülen inceleme sonucunda ise bir kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu.

SPK, suç duyurularının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde düzenlenen "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında yapılacağını bildirdi.

Kurul ayrıca Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 38 kişi ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu 38 kişiden lisans sahibi olan 10 kişinin tüm lisanslarının da işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

5 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

SPK, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunduğu değerlendirilen 5 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.