SPK’dan piyasalara yönelik kritik adım! 38 kişi hakkında suç duyurusu
SPK, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca bazı şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. Öte yandan SPK, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiğini ve bir dizi tedbir alındığını açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde alınan kararları duyurdu.
Kurul, bir şirketin sermaye artırımına, 7 şirketin ise borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.
6 MİLYAR LİRAYA YAKIN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA ONAY
SPK, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 5 milyar 985 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
Kurul ayrıca şu şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi:
- Fair Finansman AŞ: 410 milyon lira
- Shell & Turcas Petrol AŞ: 9 milyar lira
- Ulusal Faktoring AŞ: 1,62 milyar lira
- QNB Finansal Kiralama AŞ: 6,5 milyar lira
- Fiba Faktoring AŞ: 1 milyar 116 milyon lira
- Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ: 330 milyon lira
- Alternatifbank AŞ: 500 milyon dolar
SPK ayrıca "Neo Portföy Yönetimi AŞ MTL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.
AHL Gold E-Ticaret AŞ'nin "Ahlatcı Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" unvanlı yeni bir platform kurulması talebi de olumlu karşılandı.
38 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Kurul, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) pay piyasalarında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) hakkında yürütülen inceleme sonucunda ise bir kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu.
SPK, suç duyurularının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde düzenlenen "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında yapılacağını bildirdi.
Kurul ayrıca Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 38 kişi ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.
Söz konusu 38 kişiden lisans sahibi olan 10 kişinin tüm lisanslarının da işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.
5 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI
SPK, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunduğu değerlendirilen 5 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.
"KURULUMUZ TARAFINDAN BİR DİZİ TEDBİR ALINMIŞTIR"
Öte yandan SPK, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
Kurul tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır."