Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE ağustosta aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Açıklanan rakamlar, memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, endeks bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 arttı.

ENFLASYONDA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT GRUBUNDA Ana harcama gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış gerçekleşti. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut grubunda 5,01 yüzde puan oldu. Ağustos ayında aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22, ulaştırmada yüzde 4,82, konut grubunda yüzde 2,26 artış görüldü.