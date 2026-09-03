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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE ağustosta aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Açıklanan rakamlar, memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, endeks bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 arttı.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek - 1

ENFLASYONDA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT GRUBUNDA

Ana harcama gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış gerçekleşti.

Bu grupların yıllık enflasyona katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut grubunda 5,01 yüzde puan oldu.

Ağustos ayında aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22, ulaştırmada yüzde 4,82, konut grubunda yüzde 2,26 artış görüldü.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek - 2

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YÜZDE 30,68 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ağustosta aylık yüzde 1,84 arttı.

B göstergesinde yıllık artış yüzde 30,68 olurken, on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,12 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek - 3

6 AYLIK ZAM HESABI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında önemli bir veri daha ortaya çıktı.

Maaş artışlarında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınıyor. Ağustos verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon hesabında temmuz ve ağustos aylarına ilişkin rakamlar netleşirken, yılın son 4 ayında açıklanacak enflasyon verileri de zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor.

Dönem içinde oluşan enflasyon, toplu sözleşme ile belirlenen artış oranını aşarsa aradaki fark maaşlara enflasyon farkı olarak yansıtılıyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise 6 aylık TÜFE değişimine göre belirleniyor.

Ocak ve temmuz dönemlerinde yapılan artışlarda, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı esas alınıyor.

Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ikinci yarısındaki enflasyon görünümü de netleşmeye devam ediyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların maaş hesabı değişecek - 6

MAAŞ ARTIŞLARINDA KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLİYOR

Milyonlarca çalışan ve emekli için maaş hesaplamalarında yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri belirleyici olacak.

Ağustos ayı verisinin ardından gözler, yıl sonuna kadar açıklanacak diğer enflasyon rakamlarına çevrildi.

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