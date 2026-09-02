Borç yapılandırması nedir, nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırılabilir?
Borç yapılandırması, ödeme güçlüğü yaşayanların borçlarını belirli şartlarla taksitlendirmesine imkan sağlıyor. Ancak her borç için aynı kurallar geçerli değil. Vergi, SGK, kredi kartı ve banka borçlarında süreç değişiyor. İşte borç yapılandırması hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler.
Borç yapılandırması, ödeme yükünü azaltmak isteyen kişiler için borcun yeniden planlanmasına imkan sağlayan uygulamaların başında geliyor. Ancak yapılandırmanın şartları borcun türüne göre değişiyor. Vergi ve kamu borçlarında farklı, kredi ve kredi kartı borçlarında ise farklı kurallar uygulanıyor. Bu nedenle başvuru sürecinde borcun niteliği ve yürürlükteki düzenleme belirleyici oluyor.
BORÇ YAPILANDIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Borç yapılandırması, ödenmesi gereken bir borcun belirli koşullar altında yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor. Amaç, borçlunun ödeme planını daha yönetilebilir hale getirmek. Ancak yapılandırma, borcun otomatik olarak silinmesi anlamına gelmiyor. Uygulamanın kapsamına göre anapara, faiz, gecikme bedeli, vade ve taksit sayısı değişebiliyor.
Bir başka önemli nokta da her borcun aynı yöntemle yapılandırılmaması. Kamu kurumlarına olan borçlarla bankalara olan borçların tabi olduğu kurallar birbirinden farklı.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİR?
Bu sorunun tek bir yanıtı bulunmuyor. Çünkü yapılandırmanın kapsamı çıkarılan kanuna, kurumun uygulamasına ve borcun türüne göre değişiyor. Genel olarak şu borç grupları ayrı ayrı değerlendiriliyor:
- Vergi borçları
- SGK ve bazı prim borçları
- Kredi kartı borçları
- İhtiyaç ve tüketici kredileri
- Bağ-Kur prim borçları
- Bazı kamu alacakları
- Düzenlemeye bağlı olarak bazı idari para cezaları
Bir borcun yapılandırılabilmesi için ilgili dönemde yürürlükte olan düzenlemenin kapsamına girmesi veya kurumun kendi mevzuatında tecil ve taksitlendirme imkanının bulunması gerekiyor.