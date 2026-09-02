Borç yapılandırması nedir, nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırılabilir?

Borç yapılandırması, ödeme yükünü azaltmak isteyen kişiler için borcun yeniden planlanmasına imkan sağlayan uygulamaların başında geliyor. Ancak yapılandırmanın şartları borcun türüne göre değişiyor. Vergi ve kamu borçlarında farklı, kredi ve kredi kartı borçlarında ise farklı kurallar uygulanıyor. Bu nedenle başvuru sürecinde borcun niteliği ve yürürlükteki düzenleme belirleyici oluyor.

Borç yapılandırması, belirli şartlarla ödeme planının yeniden düzenlenmesini sağlıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

BORÇ YAPILANDIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Borç yapılandırması, ödenmesi gereken bir borcun belirli koşullar altında yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor. Amaç, borçlunun ödeme planını daha yönetilebilir hale getirmek. Ancak yapılandırma, borcun otomatik olarak silinmesi anlamına gelmiyor. Uygulamanın kapsamına göre anapara, faiz, gecikme bedeli, vade ve taksit sayısı değişebiliyor.

Bir başka önemli nokta da her borcun aynı yöntemle yapılandırılmaması. Kamu kurumlarına olan borçlarla bankalara olan borçların tabi olduğu kurallar birbirinden farklı.