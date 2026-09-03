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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği eylül ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri sonrası, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, eylül ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da belli oldu.

Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek? - 1

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,79 OLDU

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında TÜFE yıllık yüzde 31,51, aylık yüzde 1,84 arttı.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Bu oran, eylül ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami kira artış oranı olarak dikkate alınacak.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek? - 2

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı, mevcut kira bedeli üzerinden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.

Hesaplamada mevcut kira tutarı, açıklanan artış oranıyla çarpılıyor. Ortaya çıkan artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunuyor.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek? - 3

30 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Eylül ayı için belirlenen yüzde 31,79'luk kira artış oranına göre:

  • Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
  • Kira artış oranı: Yüzde 31,79
  • Kira artış tutarı: 9.537 TL
  • Yeni kira bedeli: 39.537 TL

olarak hesaplanacak.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek? - 4

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,90 OLMUŞTU

Ağustos ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlenmişti.

Eylül ayı için açıklanan yüzde 31,79'luk oranla birlikte kira artış tavanında sınırlı bir gerileme yaşandı.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek? - 5

SON 10 AYIN KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Eylül 2025: Yüzde 39,62
  • Ekim 2025: Yüzde 38,36
  • Kasım 2025: Yüzde 37,15
  • Aralık 2025: Yüzde 35,91
  • Ocak 2026: Yüzde 34,88
  • Şubat 2026: Yüzde 33,98
  • Mart 2026: Yüzde 33,39
  • Nisan 2026: Yüzde 32,82
  • Mayıs 2026: Yüzde 32,43
  • Haziran 2026: Yüzde 32,24
  • Temmuz 2026: Yüzde 32,03
  • Ağustos 2026: Yüzde 31,90
  • Eylül 2026: Yüzde 31,79
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