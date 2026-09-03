Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği eylül ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri sonrası, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, eylül ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da belli oldu.
Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,79 OLDU
TÜİK verilerine göre, ağustos ayında TÜFE yıllık yüzde 31,51, aylık yüzde 1,84 arttı.
On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.
Bu oran, eylül ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami kira artış oranı olarak dikkate alınacak.
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Kira artış oranı, mevcut kira bedeli üzerinden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.
Hesaplamada mevcut kira tutarı, açıklanan artış oranıyla çarpılıyor. Ortaya çıkan artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunuyor.