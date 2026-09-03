Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, eylül ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da belli oldu.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,79 OLDU

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında TÜFE yıllık yüzde 31,51, aylık yüzde 1,84 arttı.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Bu oran, eylül ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami kira artış oranı olarak dikkate alınacak.