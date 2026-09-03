Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap

TÜİK Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Yeni rakamlarla memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı hesabı yeniden şekillendi. Gözler şimdi önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Zam hesabı da güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği verilerle birlikte ağustos ayındaki fiyat değişimleri de netleşti.Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TÜİK AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatlarında aylık yüzde 1,84 oranında artış yaşandı. Yıllık TÜFE ise yüzde 31,51 oldu. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon hesabında iki aylık veri ortaya çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.