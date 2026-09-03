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Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap

TÜİK Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Yeni rakamlarla memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı hesabı yeniden şekillendi. Gözler şimdi önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Zam hesabı da güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği verilerle birlikte ağustos ayındaki fiyat değişimleri de netleşti.Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap - 1

TÜİK AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatlarında aylık yüzde 1,84 oranında artış yaşandı. Yıllık TÜFE ise yüzde 31,51 oldu.

Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon hesabında iki aylık veri ortaya çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM HESABI GÜNCELLENDİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı şekilde hesaplanıyor. Memurlar için toplu sözleşme zammına, oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

2027 Ocak dönemi için toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında artış uygulanacak. Bunun üzerine, 2026'nın ikinci yarısında memurlar için belirlenen sınırı aşan enflasyondan kaynaklanan fark eklenecek.

Hesaplama Oran
Memur enflasyon farkı %1,59 – %2,72
Memur artışı %6,67 – %7,86

Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap - 3

FARUK ERDEM A HABER'DE ZAM HESABINI ANLATTI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamayı değerlendirdi.

Erdem, hesabı iki farklı enflasyon senaryosu üzerinden ele aldı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklenti ise yüzde 29,43 olarak aktarıldı.

Ağustos enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklisinin ocak 2027 zammı için yeni hesap - 4

MEMUR VE EMEKLİSİNİN ZAM HESABI GÜNCELLENDİ

Ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zammı hesabında ikinci veri de ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranı uygulanıyor. Bunun yanında, ilgili dönemde oluşan enflasyon farkı da maaş artışına yansıtılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 ocak zammında hesap değişti
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği yeni veri geldi! 2027 ocak zammında hesap değişti
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