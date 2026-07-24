TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor.

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Kabul edilen kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL'lik artış yapılacak. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.

Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı emekli aylıkları ile oluşan maaş farkları hesaplanarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanacak.

Meclis'teki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Torba yasanın 18. maddesi olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenleme az önce Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı, bu yasal düzenlemeyle birlikte 23 bin 552 liraya yükseltiliyor." sözleriyle yeni rakamı duyurdu. Ağaoğlu, teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmelerin devam ettiğini ancak bugün içinde tamamen yasalaşmasının beklendiğini belirtti.



ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Sürecin bundan sonraki takvimi hakkında bilgi veren Tülay Ağaoğlu, "Teklif kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Gerekli hazırlıklar yapıldı, bankalara talimatlar verildi. Bu anlamda bir sıkıntı yaşanmayacak; yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz maaş farkları emeklilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." şeklinde konuştu.