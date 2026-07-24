TOKİ Malatya konut belirleme kurası bugün yapılacak: 8 bin hak sahibinin daire numaraları canlı yayında belirlenecek
TOKİ Malatya Merkez sosyal konut projesinde 8 bin 456 konutun belirleme kurası 24 Temmuz bugün saat 14.00'te yapılacak. 8 bin 448 asil hak sahibini kapsayan çekiliş TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayımlanacak. Sözleşmeler 3 Ağustos-30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak.
Malatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) TOKİ projesindeki 8 bin 456 konut için konut belirleme kurası bugün saat 14.00'te çekilecek. Yayımlanan asil hak sahibi listesindeki 8 bin 448 kişi, kura sonucunda kendilerine ayrılan 3+1 daireyi öğrenecek. Çekiliş Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda yapılacak ve TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayımlanacak. Kura sonrasında sözleşme ve ödeme süreci başlayacak.
TOKİ MALATYA KURASI SAAT 14.00'TE ÇEKİLECEK
Konut belirleme kurası 24 Temmuz bugün saat 14.00'te Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanacak. Hak sahipleri salona gitmeden kura sürecini internet üzerinden takip edebilecek.
Kura tamamlandıktan sonra daire bilgileri ile sonuç listelerinin TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
TOKİ MALATYA HAK SAHİBİ LİSTESİ YAYIMLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Malatya Merkez Battalgazi, Yeşilyurt 8.500/500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında kuraya katılacak asil hak sahibi listesini yayımladı.
Listede yer alan 8 bin 448 hak sahibi için Yeşilyurt ilçesinin İkizce Mahallesi'nde inşa edilen 8 bin 456 adet 3+1 konutun daire belirleme işlemi yapılacak.
Çekiliş yeni bir hak sahipliği kurası olmayacak. Daha önce asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların blok, kat ve daire numaraları kura sonucunda netleşecek.
SÖZLEŞMELER 3 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Kurada konutu belirlenen hak sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmelerini 3 Ağustos-30 Ekim 2026 tarihleri arasında imzalayacak.
Sözleşme işlemleri Türkiye Emlak Katılım Bankası ve Türkiye Halk Bankası aracılığıyla yürütülecek. Hak sahiplerinin kendileri için açıklanan banka, şube ve işlem tarihini TOKİ'nin sözleşme programından kontrol etmesi gerekecek.
Sözleşme aşamasında ikamet, gelir, tapu ve başvuru kategorisine ilişkin belgeler incelenecek.
KONUTLAR YÜZDE 10 PEŞİNAT VE 240 AY VADE İLE ÖDENECEK
Hak sahiplerine konutlar, satış bedelinin yüzde 10'u peşin ve kalan borç 240 ay vadeli olacak şekilde satılacak. Başvuru sırasında yatırılan tutar peşinat bedelinden düşülecek. Kalan peşinat, gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanırken tahsil edilecek.
Aylık taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. İlk dönemsel taksit artışı Ocak 2027'de uygulanacak.
Kalan borç ve taksit tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncellenir. Hesaplamada önceki altı aylık memur maaş artış oranı esas alınır ancak artış oranı Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı TÜFE oranını geçemez.