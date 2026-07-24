Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 240 ay boyunca sabit taksitli ödeme planı uygulanacak. (Görsel: İHA)

ŞEHİT AİLELERİNE SABİT TAKSİT UYGULANACAK

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

Bu kategoride aylık taksitler sabit kalacak. Ödemeler, konutun teslim edildiği tarihi takip eden ay başlayacak.

İKAMET ŞARTI SÖZLEŞMEDE KONTROL EDİLECEK

Hak sahiplerinin başvuru dönemi olan Kasım ve Aralık 2025 itibarıyla Malatya'da son bir yıldır ikamet ettiğini ya da Malatya nüfusuna kayıtlı olduğunu belgelemesi gerekecek.

Son bir yıl içinde ikamet adresini değiştiren kişilerden önceki adreslerinde kesintisiz en az bir yıl yaşadıklarını gösteren tarihçeli ikametgah belgesi istenecek.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri kategorisinden başvuranların ise proje ilinde son üç yıldır ikamet ettiklerini belgelemesi gerekecek.