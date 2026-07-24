CANLI YAYIN

TOKİ Malatya konut belirleme kurası bugün yapılacak: 8 bin hak sahibinin daire numaraları canlı yayında belirlenecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TOKİ Malatya konut belirleme kurası bugün yapılacak: 8 bin hak sahibinin daire numaraları canlı yayında belirlenecek

TOKİ Malatya Merkez sosyal konut projesinde 8 bin 456 konutun belirleme kurası 24 Temmuz bugün saat 14.00'te yapılacak. 8 bin 448 asil hak sahibini kapsayan çekiliş TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayımlanacak. Sözleşmeler 3 Ağustos-30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak.

Malatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) TOKİ projesindeki 8 bin 456 konut için konut belirleme kurası bugün saat 14.00'te çekilecek. Yayımlanan asil hak sahibi listesindeki 8 bin 448 kişi, kura sonucunda kendilerine ayrılan 3+1 daireyi öğrenecek. Çekiliş Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda yapılacak ve TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayımlanacak. Kura sonrasında sözleşme ve ödeme süreci başlayacak.

Malatya TOKİ konut belirleme kurası, 24 Temmuz bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. (Görsel: TOKİ X)Malatya TOKİ konut belirleme kurası, 24 Temmuz bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. (Görsel: TOKİ X)

TOKİ MALATYA KURASI SAAT 14.00'TE ÇEKİLECEK

Konut belirleme kurası 24 Temmuz bugün saat 14.00'te Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanacak. Hak sahipleri salona gitmeden kura sürecini internet üzerinden takip edebilecek.

Kura tamamlandıktan sonra daire bilgileri ile sonuç listelerinin TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ MALATYA KONUT BELİRLEME KURASI CANLI TAKİP EKRANI

TOKİ MALATYA HAK SAHİBİ LİSTESİ YAYIMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Malatya Merkez Battalgazi, Yeşilyurt 8.500/500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında kuraya katılacak asil hak sahibi listesini yayımladı.

Listede yer alan 8 bin 448 hak sahibi için Yeşilyurt ilçesinin İkizce Mahallesi'nde inşa edilen 8 bin 456 adet 3+1 konutun daire belirleme işlemi yapılacak.

Çekiliş yeni bir hak sahipliği kurası olmayacak. Daha önce asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların blok, kat ve daire numaraları kura sonucunda netleşecek.

Kurada dairesi belirlenen hak sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmelerini 3 Ağustos-30 Ekim 2026 tarihleri arasında imzalayacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Kurada dairesi belirlenen hak sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmelerini 3 Ağustos-30 Ekim 2026 tarihleri arasında imzalayacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

SÖZLEŞMELER 3 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Kurada konutu belirlenen hak sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmelerini 3 Ağustos-30 Ekim 2026 tarihleri arasında imzalayacak.

Sözleşme işlemleri Türkiye Emlak Katılım Bankası ve Türkiye Halk Bankası aracılığıyla yürütülecek. Hak sahiplerinin kendileri için açıklanan banka, şube ve işlem tarihini TOKİ'nin sözleşme programından kontrol etmesi gerekecek.

Sözleşme aşamasında ikamet, gelir, tapu ve başvuru kategorisine ilişkin belgeler incelenecek.

KONUTLAR YÜZDE 10 PEŞİNAT VE 240 AY VADE İLE ÖDENECEK

Hak sahiplerine konutlar, satış bedelinin yüzde 10'u peşin ve kalan borç 240 ay vadeli olacak şekilde satılacak. Başvuru sırasında yatırılan tutar peşinat bedelinden düşülecek. Kalan peşinat, gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanırken tahsil edilecek.

Aylık taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. İlk dönemsel taksit artışı Ocak 2027'de uygulanacak.

Kalan borç ve taksit tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncellenir. Hesaplamada önceki altı aylık memur maaş artış oranı esas alınır ancak artış oranı Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı TÜFE oranını geçemez.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 240 ay boyunca sabit taksitli ödeme planı uygulanacak. (Görsel: İHA)Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 240 ay boyunca sabit taksitli ödeme planı uygulanacak. (Görsel: İHA)

ŞEHİT AİLELERİNE SABİT TAKSİT UYGULANACAK

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

Bu kategoride aylık taksitler sabit kalacak. Ödemeler, konutun teslim edildiği tarihi takip eden ay başlayacak.

İKAMET ŞARTI SÖZLEŞMEDE KONTROL EDİLECEK

Hak sahiplerinin başvuru dönemi olan Kasım ve Aralık 2025 itibarıyla Malatya'da son bir yıldır ikamet ettiğini ya da Malatya nüfusuna kayıtlı olduğunu belgelemesi gerekecek.

Son bir yıl içinde ikamet adresini değiştiren kişilerden önceki adreslerinde kesintisiz en az bir yıl yaşadıklarını gösteren tarihçeli ikametgah belgesi istenecek.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri kategorisinden başvuranların ise proje ilinde son üç yıldır ikamet ettiklerini belgelemesi gerekecek.

Başvuru sahibi ve eşinin son 12 aylık ortalama net hane gelirinin aylık 127 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.Başvuru sahibi ve eşinin son 12 aylık ortalama net hane gelirinin aylık 127 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

GELİR SINIRI 127 BİN TL OLMASI GEREKİYOR

Başvuru sahibi ve eşinin aylık net hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibarıyla önceki 12 aylık ortalamasının 127 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

Maaşın yanı sıra gıda ve yol yardımları, ikramiye, fazla mesai ücreti ve promosyon gibi gelirler de hesaplamaya dahil edilir.

Maaştaki icra, avans, bireysel emeklilik, sandık veya kredi kesintileri gelirden düşülmez. Bu tutarlar ödenen maaşa eklenerek hesaplanır.

Başvuru sahibi veya eşinin çalışmaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışma kaydı bulunmadığını gösteren belge alınması gerekecek.

TAPU RAYİÇ DEĞERİ BELGELENDİRİLECEK

Hak sahibinin ve eşinin, 10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğan hak sahiplerinde ise anne ve babanın konut dışındaki gayrimenkul hisseleri kontrol edilecek.

Bu hisselerin 24 Ekim 2025 tarihindeki belediye rayiç değerinin toplamda 1 milyon TL'yi aşmaması gerekiyor.

Hak sahipleri, taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan 2025 yılı rayiç değer belgesini sözleşme sırasında ibraz edecek.

Engelli kategorisinden başvuranlar, en az yüzde 40 engel oranını gösteren sağlık kurulu raporunu veya engelli kimlik kartını sunacak.Engelli kategorisinden başvuranlar, en az yüzde 40 engel oranını gösteren sağlık kurulu raporunu veya engelli kimlik kartını sunacak.

ENGELLİ HAK SAHİPLERİNDEN RAPOR İSTENECEK

Engelli kategorisinden başvuru yapan hak sahipleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisini sunacak.

Kimlik kartı bulunmayan kişilerden tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış ve en az yüzde 40 engel oranını gösteren sağlık kurulu raporu istenecek.

14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI VAR

Konut alıcısı, satış sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilecek.

Peşinatını yatırarak sözleşme imzalayan hak sahipleri, konutun fiili tesliminden önce de gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek.

Hak sahibi olarak sözleşme imzalayanlar, satın aldıkları konutu başka bir kişiye devredemeyecek.

Malatya İkizce Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarının sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.Malatya İkizce Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarının sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ MALATYA KONUTLARI 48 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutların, gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Anahtar teslim tarihinde geçerli olan Katma Değer Vergisi tutarı hesaplanacak ve taksitlere yayılarak tahsil edilecek.

Aidat ve ortak alan giderleri, anahtar tesliminin yapıldığı veya teslim bildiriminde belirtilen sürenin dolduğu aydan itibaren başlayacak.

Hak sahibinin konutu fiilen teslim almaması, aidat ve ortak alan giderlerini ödeme sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

ÖZETLE TOKİ MALATYA KONUT DETAYLARI

Konu

Bilgi

Ana konu

TOKİ Malatya konut belirleme kurası

Kimleri ilgilendiriyor

8 bin 448 asil hak sahibi

Önemli tarih

Kura 24 Temmuz 2026 saat 14.00, sözleşmeler 3 Ağustos-30 Ekim 2026

Resmî kaynak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Sonuç

8 bin 456 adet 3+1 konutun blok, kat ve daire numaraları belirlenecek

Sonraki adım

Kura sonucunun kontrol edilmesi ve sözleşmenin belirtilen tarihte imzalanması

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın