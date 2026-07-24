Altın fiyatlarında seyir ne yönde olacak? Uzmanı A Haber'de uyardı: "Nakde ihtiyacı olmayan beklesin"
Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişe çevrilmişken, güvenli liman altın haftayı dalgalı bir seyirde kapatıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede piyasalardaki son durumu ve yıl sonu beklentilerini anlattı. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak, nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıların beklemesi gerektiğini vurguladı.
Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve faiz endişeleri nedeniyle geriledi. Peki piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor? A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yanıtladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları haftayı dalgalı bir seyirde tamamlıyor. Özellikle bu hafta hem yükselişler hem de düşüşler gördük. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ABD-İran gerilimi, savaş ve petrol fiyatları, altın tarafındaki dengesiz fiyatlamaları yeniden gündeme getiriyor. Çarşamba günü ons altın 4.160 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın da 6.300 lira seviyesine kadar çıkmıştı." ifadelerini kullandı.
Petrol ve altın arasındaki fiyat hareketlerine değinen Memiş, "Petrol fiyatları dün yaklaşık yüzde 5 artarak 100 dolara kadar yükseldi. Bugüne baktığımızda ise şu anda yaklaşık yüzde 2,5 oranında satıcılı bir seyir izliyor ve altın fiyatları da sabah saatlerine göre bir miktar toparlandı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın Kapalıçarşı'da 6.170 lira seviyesinde bulunuyor. Altın hâlâ düşüş eğilimini koruyor ancak daha çok petrol fiyatlarını takip ediyor. Petrol fiyatları yükseldikçe altın geriliyor, petrol fiyatları düştükçe ise altın toparlanıyor. Bu ters korelasyon devam ediyor." şeklinde konuştu.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR
Kısa ve orta vadeli beklentilerini paylaşan İslam Memiş, "Kısa vadede bu dalgalanma devam edebilir. Bu nedenle 4.000-4.200 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak yılın son çeyreğine baktığımızda savaş şartları ve savaşın gidişatı büyük önem taşıyor. Bunun yanında Merkez bankalarının alımlarına ve iç piyasadaki talebe baktığımızda altının yeniden ilgi görmeye devam ettiğini görüyoruz." dedi.
Dünyadaki genel tabloyu değerlendiren Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında dünya genelindeki Merkez bankalarının altın alımları 400 tonu aştı. En fazla alımı ise Çin Merkez Bankası gerçekleştirmeye devam ediyor. İçeride Darphane üretimine ve gram altın satışlarına baktığımızda da ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Altın, güvenli liman özelliğini koruyor." ifadelerini kullandı.
YIL SONUNDA REKOR SEVİYELER BEKLENİYOR
Fiyatlardaki baskılanmanın kalıcı olmayacağını belirten Memiş, "Yılın son çeyreğinde savaş belirsizliği sürse de ons altında 4.500 doların üzeri, gram altında ise 8.000 liranın üzeri görülebilir. Bu baskılanmanın kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü yaklaşık 6 aydır baskılanan ve düşüş trendinde olan bir altın piyasasıyla karşı karşıyayız." dedi.
Yatırımcılara ve altın borcu bulunanlara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu seviyelerin yavaş yavaş alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyoruz. Yükselen bir enflasyon var. Evet, dolar uluslararası piyasalarda güçlü ve ABD tahvil faizlerine talep artıyor ancak bunun kalıcı olma riski bir miktar azalmış durumda. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu karar oldukça önemli." diye konuştu.
"NAKDE İHTİYACI OLMAYANLAR BEKLEMELİ"
Piyasadaki manipülasyon riskine karşı uyaran Memiş, "Kalıcı enflasyon ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Merkez bankalarını da zor durumda bıraktı. Öngörülemeyen bir süreç yaşanıyor ve nasıl hareket edecekleri konusunda belirsizlik var. Bu nedenle kısa vadede dalgalanma bekliyoruz. Ancak orta ve uzun vadede altın tarafındaki yükseliş beklentimiz devam ediyor." dedi.
Elinde altın bulunduran yatırımcılar için stratejisini paylaşan Memiş, "Yatırımcıları iki gruba ayırıyoruz. Yakın vadede ev ya da araba almayı planlayan vatandaşlarımız varsa, onların ihtiyaçlarını ertelemeleri kolay olmayabilir. Ancak nakde ihtiyacı olmayan yatırımcılara 'bekleyin' uyarımızı yinelemek isterim. Çünkü altın tarafında önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte yeniden toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Nakde ihtiyacı olmayanlar beklemeli. Bilerek ve isteyerek savaşı çıkaranlar, yine bilerek ve isteyerek piyasalarda manipülatif fiyatlamaları gündeme getiriyor. Bu nedenle zorlu bir yıldan geçiyoruz. Güçlü bir psikolojiye ve iyi bir finansal okuryazarlığa ihtiyaç var. Biraz daha sabretmek, puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Şahsen elimde altın olsaydı ve nakde ihtiyacım bulunmasaydı, bir süre daha beklemeyi tercih ederdim."