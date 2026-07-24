Altın fiyatlarında seyir ne yönde olacak? Uzmanı A Haber'de uyardı: "Nakde ihtiyacı olmayan beklesin"

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişe çevrilmişken, güvenli liman altın haftayı dalgalı bir seyirde kapatıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede piyasalardaki son durumu ve yıl sonu beklentilerini anlattı. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak, nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıların beklemesi gerektiğini vurguladı.

Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve faiz endişeleri nedeniyle geriledi. Peki piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor? A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yanıtladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları haftayı dalgalı bir seyirde tamamlıyor. Özellikle bu hafta hem yükselişler hem de düşüşler gördük. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ABD-İran gerilimi, savaş ve petrol fiyatları, altın tarafındaki dengesiz fiyatlamaları yeniden gündeme getiriyor. Çarşamba günü ons altın 4.160 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın da 6.300 lira seviyesine kadar çıkmıştı." ifadelerini kullandı. ALTINDA SERT YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU? Petrol ve altın arasındaki fiyat hareketlerine değinen Memiş, "Petrol fiyatları dün yaklaşık yüzde 5 artarak 100 dolara kadar yükseldi. Bugüne baktığımızda ise şu anda yaklaşık yüzde 2,5 oranında satıcılı bir seyir izliyor ve altın fiyatları da sabah saatlerine göre bir miktar toparlandı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın Kapalıçarşı'da 6.170 lira seviyesinde bulunuyor. Altın hâlâ düşüş eğilimini koruyor ancak daha çok petrol fiyatlarını takip ediyor. Petrol fiyatları yükseldikçe altın geriliyor, petrol fiyatları düştükçe ise altın toparlanıyor. Bu ters korelasyon devam ediyor." şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR Kısa ve orta vadeli beklentilerini paylaşan İslam Memiş, "Kısa vadede bu dalgalanma devam edebilir. Bu nedenle 4.000-4.200 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak yılın son çeyreğine baktığımızda savaş şartları ve savaşın gidişatı büyük önem taşıyor. Bunun yanında Merkez bankalarının alımlarına ve iç piyasadaki talebe baktığımızda altının yeniden ilgi görmeye devam ettiğini görüyoruz." dedi. Dünyadaki genel tabloyu değerlendiren Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında dünya genelindeki Merkez bankalarının altın alımları 400 tonu aştı. En fazla alımı ise Çin Merkez Bankası gerçekleştirmeye devam ediyor. İçeride Darphane üretimine ve gram altın satışlarına baktığımızda da ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Altın, güvenli liman özelliğini koruyor." ifadelerini kullandı.