Merkez Bankası 2026 yılının beşinci faiz kararını açıkladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bırakma kararı aldı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını vurgulayan Merkez Bankası, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı mesajını verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının Temmuz ayına yönelik faiz kararını açıkladı. TCMB tarafından faiz oranlarına dair yapılan duyuruda Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının da yüzde 35,5'te sabit tutulduğu bildirilen duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir" ifadesine yer verildi.
Duyuruda jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiği belirtilerek yakın dönemle ilgili verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği kaydedildi.
Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği bildirilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır."
Duyuruda kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi.
Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği bildirilen duyuruda, "Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" denildi.
Duyuruda Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.
ÖNCEKİ TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?
TCMB, Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bırakmıştı.
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir" değerlendirmesine yer verilmişti.
2026 MERKEZ BANKASI KALAN PPK TOPLANTI TAKVİMİ
TCMB'nin açıkladığı takvime göre 2026 yılında Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantıları şu tarihlerde yapılacak:
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026