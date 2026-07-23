Türk hamsisi dünya sofralarında: En çok hangi ülkelere ihraç edildi?

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin ocak-haziran 2025'te değer bazında 7 milyon 393 bin 680 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artarak 8 milyon 967 bin 744 dolara ulaştı.

Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde yüzde 73 artışla 2 bin 966 tona yükseldi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde hamsiye en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi. Belçika'ya 2 milyon 242 bin 520 dolar, Fransa'ya 2 milyon 50 bin 383 dolar, Ukrayna'ya da 1 milyon 555 bin 768 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar'a da hamsi satıldı.