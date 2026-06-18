İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Enflasyon mesajı dikkat çekti

Banka, enflasyon konusunda gerekmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verirken, açıklamada petrol fiyatlarındaki son düşüşün "cesaret verici" olduğu belirtildi.

Bailey, "Ancak durum öngörülemez olmaya devam ediyor ve enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalma riski açıkça mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise yazılı açıklamasında petrol fiyatlarının son günlerde düştüğünü ve bunun cesaret verici olduğunu belirtti.

İki politika yapıcı, fiyatlara yönelik istikrarsız görünüm ve enflasyonun sürekliliği konusundaki endişeler nedeniyle derhal 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Enflasyon risklerinin sürdüğüne dikkat çeken banka, gerekmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İngiltere Merkez Bankası, yüzde 2,8 seviyesinde bulunan ve bankanın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak ile yüksek işsizlik ve zayıf büyüme ortamında ekonomiyi desteklemek arasında denge kurmaya çalışıyor.

Komite ayrıca, "talep ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın enflasyonda ikincil etkilerin gücünü azaltmasının muhtemel olduğunu" vurguladı.

ORTA DOĞU VURGUSU

İran ile ABD arasındaki 60 günlük ateşkesin ne kadar süreceğine yönelik belirsizlik nedeniyle İngiltere Merkez Bankası, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Banka, orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere gerilemesini sağlamak amacıyla gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğu yönündeki değerlendirmesini de korudu.