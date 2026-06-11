Merkez Bankası faizi yüzde 37 olarak sabit bıraktı: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Bu kapsamda TCBM faizi yüzde 37 olarak sabit bıraktı. Yapılan açıklamada fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği kaydedildi. Uzmanlar alınan kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Bu kapsamda TCBM faizi yüzde 37 olarak sabit bıraktı. AÇIKLAMA GELDİ Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.



Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTULDU "SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"



Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

VERİ ODAKLI ŞEFFAF ÇERÇEVE VURGUSU



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.



Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır." İLK DEĞERLENDİRME A HABER'DE: FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ



Merkez Bankası'nın kritik kararını değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur" bilgilerini paylaştı.



Doğaner, piyasada bir farklılık beklentisi olduğunu ancak bankanın mevcut oranları koruduğunu belirterek, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından, enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir" ifadelerini kullandı.





KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE ENERJİ FİYATLARI MERCEK ALTINDA



Ekonomideki son gelişmeleri ve enflasyon görünümünü aktaran Özlem Doğaner, "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir" sözleriyle tablonun detaylarını verdi. Doğaner, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının da altını çizerek, "Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır" dedi.



STRATEJİST CÜNEYT PAKSOY: "MERKEZ BANKASI PROAKTİF BİR DURUŞ SERGİLİYOR"



Merkez Bankası'nın kararını ve küresel piyasalardaki etkilerini yorumlayan Stratejist Cüneyt Paksoy, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Merkez Bankası proaktif bir yönetim tarzı içinde süreci kontrol edeceğini ve gelişmelere bağlı olarak para politikası koşullarını netleştireceğini bir kez daha beyan etmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarının dünya genelinde hesaplanamayan bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Paksoy, "Yıl başında petrol için 50 dolar öngörülürken, Brent petrolün 90 dolar ve üzerinde kalmasını konuştuk. Bu durum küresel enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Dünyanın bu sürece dayanması zor görünüyor; 70'li ve 80'li yıllarda benzer senaryolarla stagflasyon yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN "POZİTİF AYRIŞMA" BEKLENTİSİ



Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair umutlu mesajlar veren Paksoy, Citibank'ın son raporuna atıfta bulunarak, "Bu süreç bittiğinde ve normalleştiğinde, ilk pozitif ayrışacak ülkeler içinde Türkiye de var. Çünkü bardağın dolu tarafında henüz fiyatlanmamış dinamiklerimiz mevcut. Petrol fiyatları 75-85 dolar bandına indiği andan itibaren Türk piyasalarında pozitif bir hareket beklerim" dedi. Paksoy ayrıca, "Merkez Bankası'nın bu duruşu çok kontrollü ve disiplinli. Bazı dönemlerde faiz indirimi önemlidir ancak finansal istikrarın korunması noktasında sıkı para politikası yaklaşımı ve Merkez Bankası'nın kredibilitesi hayati önem taşır" sözlerini aktardı.