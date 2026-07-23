CANLI YAYIN

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar

65 yaşını dolduran vatandaşlar ile belirli şartları taşıyan emekliler için devletin sunduğu destekler genişliyor. 65 yaş aylığından evde bakım yardımına, ücretsiz sağlık hizmetlerinden toplu ulaşıma kadar birçok hak bulunuyor. Peki kimler hangi destekten yararlanabiliyor? İşte tüm ayrıntılar.

İleri yaştaki vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan sosyal destekler hem maddi yardımları hem de ücretsiz kamu hizmetlerini kapsıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in kaleme aldığı yazıya göre, 65 yaş aylığından evde bakım desteğine, ücretsiz ulaşım hakkından evde sağlık hizmetlerine kadar birçok uygulama belirli şartları taşıyan vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi ve A Haber Foto Arşivi)(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi ve A Haber Foto Arşivi)

65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

Devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı, belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara düzenli olarak yatırılıyor.

Bu destekten yararlanabilmek için;

  • 65 yaşını doldurmuş olmak,
  • Nafaka almıyor olmak,
  • Sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almamak,
  • İsteğe bağlı sigorta primi ödememek,
  • Uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte çalışmamak gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden ya da ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuruların yaklaşık bir ay içinde sonuçlandırıldığı belirtiliyor.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 1

GELİR ŞARTI NASIL HESAPLANIYOR?

65 yaş aylığında yalnızca başvuru sahibinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Çocuklarının gelirleri değerlendirmeye dahil edilmiyor.

Kişi başına düşen aylık gelir, net asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 liranın altında kalıyorsa aylık bağlanabiliyor. Bu nedenle yaşlı bir kişinin maddi durumu uygun olduğu sürece varlıklı bir çocuğunun yanında yaşıyor olması aylık almasına engel oluşturmuyor.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 2

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısındaki artış nedeniyle 65 yaş aylığı da temmuz ayında güncellendi.

Destek Eski Tutar Yeni Tutar
65 yaş aylığı 6.393 TL 7.257 TL

Ödemeler yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 3

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç engelli ve yaşlı bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla sağlanıyor. Destek, bakım sorumluluğunu üstlenen akrabaya, vasiye veya bakım hizmetini fiilen veren kişiye ödeniyor.

EVDE BAKIM YARDIMI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Destekten yararlanabilmek için şu kriterlerin birlikte sağlanması gerekiyor:

  • Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporunda ağır engelli durumunun uygun şekilde belirtilmesi,
  • Kişinin günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremeyecek durumda olduğunun sağlık raporuyla tespit edilmesi,
  • Hanede kişi başına düşen aylık gelirin 18 bin 717 liranın altında olması.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 4

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında yapılan memur maaşı düzenlemesiyle evde bakım desteği de artırıldı.

Destek Eski Tutar Yeni Tutar
Evde bakım yardımı 13.878 TL 15.755 TL

Bu ödeme de her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 5

VEFA PROGRAMI HANGİ HİZMETLERİ KAPSIYOR?

İhtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanan vatandaşlar için yürütülen Vefa Programı kapsamında birçok ücretsiz hizmet sunuluyor. Programdan;

  • 60 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
  • Engelli bireyler,
  • Ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar yararlanabiliyor.

Program kapsamında ev temizliği, kişisel bakım ve temel ihtiyaçlara yönelik destek hizmetleri sağlanıyor.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 6

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Hastaneye gitmesi mümkün olmayan yaşlı vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından evde sağlık hizmeti sunuluyor. Hastaneye gitmesi mümkün olmayan yaşlı vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından evde sağlık hizmeti sunuluyor.

Yatağa bağımlı veya kronik hastalığı nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşamayan kişilere;

  • Muayene,
  • Pansuman,
  • Enjeksiyon,
  • Temel tıbbi bakım

gibi hizmetler ücretsiz olarak veriliyor.

65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar - 7

65 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Mevcut düzenlemeye göre 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar birçok toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ücretsiz ulaşım hakkı şu alanları kapsıyor:

  • Belediye otobüsleri,
  • Metro,
  • Tramvay,
  • TCDD'nin şehir içi ve şehirlerarası demiryolu hatları,
  • Kamuya ait denizyolu ulaşım hizmetleri.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın