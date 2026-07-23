65 yaş ve üstüne devletten büyük destek! İşte yararlanabileceğiniz tüm haklar
65 yaşını dolduran vatandaşlar ile belirli şartları taşıyan emekliler için devletin sunduğu destekler genişliyor. 65 yaş aylığından evde bakım yardımına, ücretsiz sağlık hizmetlerinden toplu ulaşıma kadar birçok hak bulunuyor. Peki kimler hangi destekten yararlanabiliyor? İşte tüm ayrıntılar.
İleri yaştaki vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan sosyal destekler hem maddi yardımları hem de ücretsiz kamu hizmetlerini kapsıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in kaleme aldığı yazıya göre, 65 yaş aylığından evde bakım desteğine, ücretsiz ulaşım hakkından evde sağlık hizmetlerine kadar birçok uygulama belirli şartları taşıyan vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.
65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?
Devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı, belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara düzenli olarak yatırılıyor.
Bu destekten yararlanabilmek için;
- 65 yaşını doldurmuş olmak,
- Nafaka almıyor olmak,
- Sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almamak,
- İsteğe bağlı sigorta primi ödememek,
- Uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte çalışmamak gerekiyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden ya da ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuruların yaklaşık bir ay içinde sonuçlandırıldığı belirtiliyor.
GELİR ŞARTI NASIL HESAPLANIYOR?
65 yaş aylığında yalnızca başvuru sahibinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Çocuklarının gelirleri değerlendirmeye dahil edilmiyor.
Kişi başına düşen aylık gelir, net asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 liranın altında kalıyorsa aylık bağlanabiliyor. Bu nedenle yaşlı bir kişinin maddi durumu uygun olduğu sürece varlıklı bir çocuğunun yanında yaşıyor olması aylık almasına engel oluşturmuyor.