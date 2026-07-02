Paribu'nun 'Polymarket' entegrasyonuna tepki çığ gibi büyüyor! Sabıkalı platforma 'dur' denilecek mi?

Kullanıcıların küresel siyasi seçimlerden askeri çatışmaların sonuçlarına kadar son derece hassas ve manipülasyona açık konularda, "finansal tahminde" bulunmasına imkan tanıyan Polymarket, gelişmiş ülkelerin düzenleyici kurumları tarafından adeta abluka altına alınmış durumda. Platform, pek çok ülkede, "maskelenmiş lisanssız kumar ve bahis faaliyeti yürüttüğü" gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAKLI YA DA KISITLI

Platforma yönelik son dönemde uygulanan uluslararası yaptırım ve engellemeler ise zincirleme bir reaksiyona dönüşmüş durumda. Fransa Ulusal Oyun Otoritesi'nin (ANJ) başlattığı sert soruşturmanın ardından platform, ülkeye coğrafi engelleme getirmek zorunda kaldı. İsviçre Kumar Denetleme Otoritesi ve Bulgaristan Sofya Bölge Mahkemesi platformu doğrudan erişim engeli listesine aldı.

Polonya ve Portekiz'in ardından, İspanya Tüketici Hakları Bakanlığı da yerel internet servis sağlayıcılarına platformu engelleme talimatı verdi. Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika ve Hollanda gibi devlerde ise platforma karşı çok sıkı finansal kısıtlamalar uygulanıyor.

Singapur Kumar Düzenleme Otoritesi platformu internet kumarı kara listesine alırken; Brezilya ve Arjantin tahmin piyasalarına yönelik geniş çaplı yasak kararları imzaladı.

TAHMİN GÖRÜNÜMLÜ KUMAR OYNATIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kendisini masum bir "tahmin piyasası" (prediction market) olarak lanse eden Polymarket, aslında dünyadaki her türlü trajediyi ve krizi finansal bir kumara dönüştürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından hava durumuna kadar her şeyi bahse açan platformun asıl ahlaki çöküşü ise savaşlar üzerinden yaşanıyor. Ukrayna'da bir kasabanın bombalanıp bombalanmayacağı, kaç insanın öleceği gibi insanlık dışı konular üzerinden kripto paralarla bahis oynatılıyor. İnsan hayatını ve acıyı "hisse senedi" gibi alıp satan bu yapı, egemen devletlerin ulusal güvenlik radarına takılmış durumda.