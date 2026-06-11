14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen ve Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturması olarak kayıtlara geçen dev operasyonun perde arkasına ulaşıldı. Yatırım danışmanı maskesi takarak vatandaşı ağa düşüren suç şebekesinin, 14.2 milyar liralık devasa bir vurgunu bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden nasıl buharlaştırdığı MASAK raporuyla tüm detaylarıyla ortaya çıktı

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkasına ulaşıldı. Yatırım danışmanı maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun yapan şebekeyle ilgili MASAK rapor hazırladı.

MASAK'ın 11 Eylül 2023 tarihli raporuna göre organizasyon, suç gelirlerini aklamak için tam 241 paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin birçoğunun adresi aynıyken, resmiyette hiçbir mal alışı olmayan şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık çıkışlar yapıldığı tespit edildi.



Örgütün en büyük finansal köprüsü ise yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'lar oldu. Sadece PARAM üzerinden 156 gerçek kişiye 5.7 milyar TL aktarıldığı soruşturma birimlerince belgelendi.

KAPALIÇARŞI'NIN "TAHSİLAT ŞUBELERİ" VE KRİPTO ÇIKIŞI

Sabah'ın haberine göre Soruşturma dosyası, paranın izini kaybettirmek için kullanılan en kritik aşamayı da gün yüzüne çıkardı. Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli büroların, sistemin bir nevi "tahsilat şubesi" gibi çalıştığı değerlendiriliyor.