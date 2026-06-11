CANLI YAYIN

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen ve Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturması olarak kayıtlara geçen dev operasyonun perde arkasına ulaşıldı. Yatırım danışmanı maskesi takarak vatandaşı ağa düşüren suç şebekesinin, 14.2 milyar liralık devasa bir vurgunu bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden nasıl buharlaştırdığı MASAK raporuyla tüm detaylarıyla ortaya çıktı

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 1

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkasına ulaşıldı. Yatırım danışmanı maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun yapan şebekeyle ilgili MASAK rapor hazırladı.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 2

MASAK'ın 11 Eylül 2023 tarihli raporuna göre organizasyon, suç gelirlerini aklamak için tam 241 paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin birçoğunun adresi aynıyken, resmiyette hiçbir mal alışı olmayan şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık çıkışlar yapıldığı tespit edildi.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 3

Örgütün en büyük finansal köprüsü ise yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'lar oldu. Sadece PARAM üzerinden 156 gerçek kişiye 5.7 milyar TL aktarıldığı soruşturma birimlerince belgelendi.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 4

KAPALIÇARŞI'NIN "TAHSİLAT ŞUBELERİ" VE KRİPTO ÇIKIŞI
Sabah'ın haberine göre Soruşturma dosyası, paranın izini kaybettirmek için kullanılan en kritik aşamayı da gün yüzüne çıkardı. Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli büroların, sistemin bir nevi "tahsilat şubesi" gibi çalıştığı değerlendiriliyor.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 5

Bankalardan çekilen nakit paralar buralarda altına veya dövize çevriliyor, ardından COINTRAL gibi noktalar üzerinden USDT (Tether) birimine dönüştürülerek yurt dışındaki yasa dışı ödeme kuruluşlarına transfer ediliyor.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 6

GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ: "M80" YAZILIMI
Suç örgütünün bu devasa trafiği yönetmek için "M80" kodlu özel bir muhasebe yazılımı kullandığı deşifre edildi. Sisteme yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından gelen her kuruş, bu yazılım üzerinden takip edilerek ilgili kişilerin hesaplarına tanımlanıyor ve aklama süreci dijital ortamda koordine ediliyordu.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 7

KURYELER VE FİGÜRANLAR: BARİSTALAR, TEMİZLİKÇİLER, ATIK TOPLAYICILARI
Örgütün en çarpıcı kısmını ise suç ağına alet edilen "figüranlar" oluşturuyor. Örgütün, üzerlerine şirket kurup hesap açtığı kişilere aylık 5 bin TL ile 40 bin lira arasında ödeme yaptığı belirlendi.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 8

Şüpheli ifadeleri sistemin işleyişini gözler önüne serdi: Atık Toplayıcısı Bilal: Geçimini çöplerden plastik toplayarak sağladığını söyleyen Bilal Helvacı'nın adına iki şirket kurulduğu ve milyonlarca liralık hacme ulaşıldığı görüldü.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 9

Barista Alperen: Üniversite öğrencisiyken 3 bin TL karşılığında hesaplarını kiralayan Alperen, daha sonra tehdit edilerek İstanbul'da bir bankadan 600 bin lira nakit çekip örgüt üyelerine teslim etmeye zorlandığını anlattı.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 10

Temizlik Görevlisi Ali: Hastanede temizlik personeli olan Ali Aslan, "sicilin temiz, yardım et" diyen bir mahalle arkadaşına güvenerek adına şirket açtırdığını ve üzerinden 35 milyon liralık POS işlemi geçtiğini emniyette öğrendi.

14 milyarlık vurgunun şifreleri çözüldü! Kapalıçarşı’da başlayıp kriptoda biten ‘hayalet’ ağ 11
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin