81 ilde başlayan DOA uygulamasına ilgi büyük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi büyük ilgi topladı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan uygulama ile her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödemesi başladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi uygulamasına dün tüm Türkiye'de başlandı. İçecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen uygulama, vatandaşlardan büyük ilgi topladı. Bu kapsamda 81 ile yerleştirilen DOA makineleri ile vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de DOA'ya geçti. Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.

Proje 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı. "HER AMBALAJ ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE DEĞER OLARAK DÖNECEK" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depozito Yönetim Sistemi ile DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. İADE BEDELİ DİJİTAL CÜZDANA YÜKLENECEK İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek. Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde de kullanabilecek. Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de DOA'ya geçti. Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek. "ŞİŞENİ DOA'YA AT, 1 TL KAZAN" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'ni Türkiye genelinde devreye aldıklarını belirtti. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı. Depozito Yönetim Sistemimizi Türkiye genelinde devreye alıyoruz. DOA sayesinde, her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak." Kurum'un paylaşımında ayrıca Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin bilgileri içeren grafikler de yer aldı. Buna göre, Depozito Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Türkiye genelinde otel, restoran ve kafe işletmeleri tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.