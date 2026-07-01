BDDK'dan tasarruf finansman sisteminde yeni düzenleme: Erken teslim şartları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren kararla erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltilirken, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Düzenlemeyle ödeme planlarında uygulanacak taksit tutarlarına dair yeni bir sınır da getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı. Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderilen talimatla erken teslim şartları ve ödeme planlarında değişikliğe gidildi.

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle tasarruf finansman sisteminde azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Buna göre erken teslimattan yararlanmak isteyen katılımcıların organizasyondaki ödeme oranını artık yüzde 45'e tamamlaması gerekecek.

ERKEN TESLİM SÜRESİ DE UZATILDI

BDDK'nın kararıyla tasarruf finansman sisteminde en erken teslim süresi de 150 günden 180 güne çıkarıldı. Böylece erken teslim hakkından yararlanabilmek için beklenmesi gereken asgari süre 30 gün uzamış oldu.

Son yıllarda banka kredisi yerine tasarruf finansman sistemiyle ev ve araç sahibi olmayı tercih eden vatandaşların sayısı artarken, yeni düzenleme bu kapsamda faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketlerini kapsıyor.

ÖDEME PLANLARINDA YENİ KURAL

BDDK, tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerinin ödeme planlarında da yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre peşinat ödemesi hariç olmak üzere ödeme planındaki en düşük taksit tutarı en yüksek taksit tutarının üçte birinden daha az olamayacak. Böylece ödeme planlarında taksit tutarları arasındaki fark belirli bir sınır içinde tutulacak.

SEKTÖRDE STANDARTLAŞMA AMAÇLANIYOR

BDDK, söz konusu değişikliklerin ihtiyatlı makroekonomik yaklaşımların tasarruf finansman sektörü açısından uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na iletilen talimatta yer alan düzenlemeler, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken, yeni kurallar tasarruf finansman şirketleri tarafından düzenlenecek sözleşmelerde uygulanacak.