Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor

Geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin'de yoğun satış dalgalarının ardından 60 bin dolar sınırına kadar gerileme kaydedildi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde elde edilen kazanımlar da büyük ölçüde silinmiş oldu.

CNN International'da yer alan habere göre Bitcoin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybederken, Trump'ın göreve başlamasından bu yana da yüzde 6'nın üzerinde geriledi. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yıl genelinde yaklaşık yüzde 10, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana ise yüzde 30 yükseldi.

Bitcoin 5 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirdiği işlemlerle Trump'ın 2024 yılındaki yeniden seçilme sürecinden hemen önceki en düşük seviyelerine geriledi. Bu tablo seçim sonrası kripto dostu bir yönetim beklentisiyle başlayan yükseliş trendinin tersine döndüğüne işaret ediyor.

YATIRIMCILAR KRİPTODAN UZAKLAŞIYOR

Bitcoin'deki rekor seviyenin ardından geçen sekiz aylık durgunluk dönemi, bazı yatırımcıları satış yapmaya yönlendirirken bazılarını da kripto varlıkların portföylerindeki yerini yeniden değerlendirmeye itti.

Farside Investors verilerine göre BlackRock'ın en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) 15 Mayıs ile 3 Haziran arasındaki tüm işlem günlerinde net çıkış kaydetti.

Şubat ayı sonunda İran ile başlayan savaşın ilk günlerinde yükseliş gösteren Bitcoin, analistlerin yeniden "dijital altın" olup olamayacağını tartışmasına yol açtı. Ancak kripto para bu kazanımlarını koruyamadı. Aynı dönemde ABD borsaları savaş kaynaklı ilk düşüşün ardından toparlanarak rekor seviyelere ulaştı. Altın ise yıl genelinde yatay seyretmesine rağmen Trump'ın göreve başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazandı.

Girişimci ve yatırımcı Mark Cuban da mayıs ayında katıldığı bir yayında Bitcoin'in beklediği korumayı sağlayamadığını belirterek elindeki varlıkların büyük bölümünü sattığını açıkladı.