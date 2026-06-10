Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor
Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
Geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin'de yoğun satış dalgalarının ardından 60 bin dolar sınırına kadar gerileme kaydedildi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde elde edilen kazanımlar da büyük ölçüde silinmiş oldu.
Bitcoin 5 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirdiği işlemlerle Trump'ın 2024 yılındaki yeniden seçilme sürecinden hemen önceki en düşük seviyelerine geriledi. Bu tablo seçim sonrası kripto dostu bir yönetim beklentisiyle başlayan yükseliş trendinin tersine döndüğüne işaret ediyor.
CNN International'da yer alan habere göre Bitcoin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybederken, Trump'ın göreve başlamasından bu yana da yüzde 6'nın üzerinde geriledi. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yıl genelinde yaklaşık yüzde 10, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana ise yüzde 30 yükseldi.
YATIRIMCILAR KRİPTODAN UZAKLAŞIYOR
Bitcoin'deki rekor seviyenin ardından geçen sekiz aylık durgunluk dönemi, bazı yatırımcıları satış yapmaya yönlendirirken bazılarını da kripto varlıkların portföylerindeki yerini yeniden değerlendirmeye itti.
Farside Investors verilerine göre BlackRock'ın en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) 15 Mayıs ile 3 Haziran arasındaki tüm işlem günlerinde net çıkış kaydetti.
Şubat ayı sonunda İran ile başlayan savaşın ilk günlerinde yükseliş gösteren Bitcoin, analistlerin yeniden "dijital altın" olup olamayacağını tartışmasına yol açtı. Ancak kripto para bu kazanımlarını koruyamadı. Aynı dönemde ABD borsaları savaş kaynaklı ilk düşüşün ardından toparlanarak rekor seviyelere ulaştı. Altın ise yıl genelinde yatay seyretmesine rağmen Trump'ın göreve başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazandı.
Girişimci ve yatırımcı Mark Cuban da mayıs ayında katıldığı bir yayında Bitcoin'in beklediği korumayı sağlayamadığını belirterek elindeki varlıkların büyük bölümünü sattığını açıkladı.
DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NELER VAR?
Bitcoin, 10 Ekim'de yaşanan ve milyarlarca dolarlık likidasyona neden olan ani çöküşün ardından kalıcı bir toparlanma sağlayamadı.
Hisse senetleri ve altın gibi varlıklar daha iyi performans gösterirken, kripto para piyasası üzerinde farklı baskı unsurları oluştu. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri de bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.
Analistler, son dönemde yapay zeka sektörüne yönelik artan ilginin yatırımcıların odağını kripto paralardan uzaklaştırdığını belirtiyor. Yapay zeka faaliyetleri de bulunan SpaceX gibi şirketlerin olası halka arzlarına yönelik heyecanın kripto piyasalarındaki ilgiyi gölgede bıraktığı ifade ediliyor.
Farside Investors CEO'su Jonathan Bier, spekülatif sermayenin önemli bir bölümünün Bitcoin'den çıkarak yapay zeka yatırımlarına yöneldiğini söyledi.
Bir diğer önemli etken ise ABD'de enflasyon görünümü ve Fed'in faiz politikasına dair belirsizlikler oldu. Güçlü istihdam verileri ve yüksek enflasyon rakamları faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.
Hashdex Varlık Yönetimi Küresel Piyasa Araçları Başkanı Gerry O'Shea, kripto varlıkların düşük faiz ve yüksek likidite ortamlarında daha güçlü performans gösterdiğini, mevcut belirsizliklerin ise piyasa üzerinde baskı yarattığını belirtti.