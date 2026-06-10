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Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 1

Geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin'de yoğun satış dalgalarının ardından 60 bin dolar sınırına kadar gerileme kaydedildi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde elde edilen kazanımlar da büyük ölçüde silinmiş oldu.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 2

Bitcoin 5 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirdiği işlemlerle Trump'ın 2024 yılındaki yeniden seçilme sürecinden hemen önceki en düşük seviyelerine geriledi. Bu tablo seçim sonrası kripto dostu bir yönetim beklentisiyle başlayan yükseliş trendinin tersine döndüğüne işaret ediyor.

CNN International'da yer alan habere göre Bitcoin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybederken, Trump'ın göreve başlamasından bu yana da yüzde 6'nın üzerinde geriledi. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yıl genelinde yaklaşık yüzde 10, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana ise yüzde 30 yükseldi.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 3

YATIRIMCILAR KRİPTODAN UZAKLAŞIYOR

Bitcoin'deki rekor seviyenin ardından geçen sekiz aylık durgunluk dönemi, bazı yatırımcıları satış yapmaya yönlendirirken bazılarını da kripto varlıkların portföylerindeki yerini yeniden değerlendirmeye itti.

Farside Investors verilerine göre BlackRock'ın en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) 15 Mayıs ile 3 Haziran arasındaki tüm işlem günlerinde net çıkış kaydetti.

Şubat ayı sonunda İran ile başlayan savaşın ilk günlerinde yükseliş gösteren Bitcoin, analistlerin yeniden "dijital altın" olup olamayacağını tartışmasına yol açtı. Ancak kripto para bu kazanımlarını koruyamadı. Aynı dönemde ABD borsaları savaş kaynaklı ilk düşüşün ardından toparlanarak rekor seviyelere ulaştı. Altın ise yıl genelinde yatay seyretmesine rağmen Trump'ın göreve başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazandı.

Girişimci ve yatırımcı Mark Cuban da mayıs ayında katıldığı bir yayında Bitcoin'in beklediği korumayı sağlayamadığını belirterek elindeki varlıkların büyük bölümünü sattığını açıkladı.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 4

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NELER VAR?

Bitcoin, 10 Ekim'de yaşanan ve milyarlarca dolarlık likidasyona neden olan ani çöküşün ardından kalıcı bir toparlanma sağlayamadı.

Hisse senetleri ve altın gibi varlıklar daha iyi performans gösterirken, kripto para piyasası üzerinde farklı baskı unsurları oluştu. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri de bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Analistler, son dönemde yapay zeka sektörüne yönelik artan ilginin yatırımcıların odağını kripto paralardan uzaklaştırdığını belirtiyor. Yapay zeka faaliyetleri de bulunan SpaceX gibi şirketlerin olası halka arzlarına yönelik heyecanın kripto piyasalarındaki ilgiyi gölgede bıraktığı ifade ediliyor.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 5

Farside Investors CEO'su Jonathan Bier, spekülatif sermayenin önemli bir bölümünün Bitcoin'den çıkarak yapay zeka yatırımlarına yöneldiğini söyledi.

Bir diğer önemli etken ise ABD'de enflasyon görünümü ve Fed'in faiz politikasına dair belirsizlikler oldu. Güçlü istihdam verileri ve yüksek enflasyon rakamları faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Hashdex Varlık Yönetimi Küresel Piyasa Araçları Başkanı Gerry O'Shea, kripto varlıkların düşük faiz ve yüksek likidite ortamlarında daha güçlü performans gösterdiğini, mevcut belirsizliklerin ise piyasa üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 6

ŞİRKETLERİN HAMLELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Bitwise verilerine göre ay başında yalnızca beş günlük süreçte Bitcoin'deki uzun pozisyonlarda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık otomatik tasfiye gerçekleşti.

Piyasadaki sert hareketlerde önemli Bitcoin yatırımcılarından biri olan Strategy şirketinin işlemleri de etkili oldu. Şirket, geçen hafta 2022'den bu yana ilk kez satış yaparak 32 Bitcoin çıkardığını açıkladı.

Bu gelişme Bitcoin'in Kasım 2022'den bu yana en kötü haftasını yaşamasına ve yüzde 17'nin üzerinde değer kaybetmesine sebebiyet verdi. Ancak şirket daha sonra 1.550 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu hamle kripto piyasasında kısa süreli bir toparlanma dalgası meydana getirdi.

Bitcoin 8 ayda 1 trilyon dolardan fazla kaybetti: Yatırımcılar kripto paradan uzaklaşıyor 7

KRİPTO PİYASASINI NE BEKLİYOR?

Bitcoin zayıf bir görünüm sergilerken, Hyperliquid borsasıyla bağlantılı HYPE gibi bazı alternatif kripto paralar yıl başından bu yana yüzde 150 yükselerek dikkat çekti.

Sektör açısından kısa vadede en önemli başlıklardan biri ise ABD Kongresi'nde görüşülen CLARITY Yasası olarak görülüyor. Kripto para piyasasına yönelik yasal çerçeveyi netleştirmeyi amaçlayan düzenleme, dolara endeksli stabil kripto paralar ve Ethereum gibi dijital varlıklar için de yeni kurallar getirecek.

Uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde kripto para piyasasına yönelik kurumsal yatırımların artabileceğini ve bunun sektör için önemli bir katalizör görevi görebileceğini değerlendiriyor.

BİTCOİN'DE SON DURUM (TABLO)

Gösterge Veri
Rekor seviye 126.000 dolar
Son görülen seviye 60.000 dolar sınırı
Son 8 aydaki değer kaybı 1,2 trilyon doların üzerinde
2026 başından bu yana değişim Yaklaşık %-30
Trump'ın göreve başlamasından bu yana %-6'nın üzerinde
S&P 500'ün 2026 performansı Yaklaşık %+10
S&P 500'ün Trump'ın ikinci dönemindeki performansı Yaklaşık %+30
Bitcoin long pozisyon tasfiyesi 2,5 milyar dolar
Strategy'nin ilk satışı 32 Bitcoin
Strategy'nin son alımı 1.550 Bitcoin
HYPE'nin 2026 performansı Yaklaşık %+150
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