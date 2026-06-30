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TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 Mayıs ayı İşgücü İstatistikleri'ne göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - 1

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre artış gösterirken, istihdam oranı yüzde 49,1 olarak hesaplandı. Böylece istihdam edilen kişi sayısı 32,5 milyon seviyesine yaklaştı. Erkeklerde istihdam oranı kadınlara göre daha yüksek gerçekleşti.

TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - 2

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 53,5

TÜİK verilerine göre iş gücü bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. İş gücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasasındaki hareketlilik, istihdam ve işsiz sayısındaki değişimle birlikte değerlendirildi.

TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - 3

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI AÇIKLANDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da Mayıs ayı itibarıyla TÜİK tarafından yayımlandı. Genç işsizlik verileri kadın ve erkeklerde farklı seviyelerde gerçekleşirken, genç istihdam piyasasındaki görünüm yakından takip edilmeye devam ediyor.

TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - 4

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI DA YAYIMLANDI

TÜİK'in yayımladığı bültende zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranına ilişkin veriler de yer aldı. Bu gösterge, iş gücü piyasasının genel görünümünü değerlendirmede kullanılan temel göstergeler arasında bulunuyor.

TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - 5

MAYIS AYI İŞ GÜCÜ GÖRÜNÜMÜ

Mayıs ayı verileri, işsizlik oranının yatay seyrini koruduğunu gösterirken, iş gücüne katılım ve istihdamdaki gelişmeler ekonomideki iş gücü piyasasının mevcut görünümüne ilişkin önemli göstergeler sunuyor. TÜİK'in önümüzdeki aylarda açıklayacağı veriler, iş gücü piyasasındaki eğilimin yönü açısından yakından izlenecek.

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