TÜİK mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 Mayıs ayı İşgücü İstatistikleri'ne göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre artış gösterirken, istihdam oranı yüzde 49,1 olarak hesaplandı. Böylece istihdam edilen kişi sayısı 32,5 milyon seviyesine yaklaştı. Erkeklerde istihdam oranı kadınlara göre daha yüksek gerçekleşti.