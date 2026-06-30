GRAM VE ÇEYREK ALTINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Yıl başından bu yana fiyatlarda yaşanan farkı rakamlarla açıklayan altın uzmanı, "Ocak ayında 8 bin 157 lira olan gram altın bugün 6 bin 100 lira seviyesinde. Yani gramda 2 bin 57 liralık bir düşüş söz konusu" dedi.

Düğün yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar için güncel rakamları paylaşan İslam Memiş, "Çeyrek altın Ocak ayındaki 13 bin 378 lira seviyesinden 10 bin liraya geriledi. 10 gramlık bir bilezikte ise yaklaşık 19 bin 250 liralık bir düşüş var" şeklinde konuştu.