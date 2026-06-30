Altın fiyatları sert düştü! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Korkuyla işlem yapmayın
Altın fiyatlarında aylık kayıp 2008’den bu yana en yüksek seviyeye yaklaşırken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarılar geldi. 2026 yılının para kazanma değil parayı koruma yılı olduğunu belirten Memiş, "Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Vatandaşlarımız birikimlerini çeşitlendirmeli ve korkuyla işlem yapmamalıdır" dedi.
Altın fiyatlarında 30 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla sert bir geri çekilme yaşandı. Yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı beklentilerinin etkisiyle ons altın, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık kayba yaklaştı.
Haziran ayının son işlem gününde aylık bazda yüzde 12,7 civarında değer kaybeden ons altın 3.956,92 dolar seviyesini görürken, gram altın da 5.950 TL seviyelerine kadar geriledi. Son olarak ons altın Ekim 2008'de aylık bazda yüzde 16,80 değer kaybetmişti.
Fiyatlardaki toparlanmayla birlikte ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıkarken, gram altın da 6 bin TL seviyesini aştı. Finans Uzmanı İslam Memiş ise altın piyasalarındaki son dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
ONS ALTINDA DESTEK SEVİYESİ 3 BİN 950 DOLAR
Memiş, "Ons altın tekrar 4 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Özellikle altın ve petrol arasındaki 4 aydır süregelen ters korelasyonun bozulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Doların güçlü duruşunun altını baskıladığı bir süreçten geçildiğini belirten uzman isim, "Uluslararası piyasalarda 3 bin 950 dolar destek seviyesi test ediliyor, buradan gelen alıcılarla tekrar 4 bin dolar üzerine ataklar gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN MESAİSİ
Piyasalardaki yüksek enflasyon ve Fed'in faiz politikalarının belirsizliği artırdığını ifade eden İslam Memiş, büyük oyuncuların hamlelerini şöyle aktardı:
"Merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Başta Çin olmak üzere mayıs ayında 10 tondan fazla altın alımı yapıldı. Eylül ayına kadar enflasyon tarafındaki düşüş beklentisi altını destekleyebilir."
Memiş ayrıca Körfez ülkelerindeki bankaların savaş nedeniyle satmak zorunda kaldıkları altınları tekrar yerine koymak için hamle yapabileceklerini de sözlerine ekledi.