Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333'e geriledi. Aynı dönemde ilk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken, ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında yüzde 25,8 artış gösterdi.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 67,6 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 azalarak 63 bin 137 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalışla 569 bin 537 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde toplam konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA 5 AYLIK ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 36,2 azalarak 73 bin 579 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2, diğer satışların payı ise yüzde 78,8 oldu.

Buna karşılık yılın ilk 5 ayında ipotekli konut satışları yüzde 25,8 artışla 92 bin 883'ten 116 bin 801'e yükseldi.