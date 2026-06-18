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Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK'in mayıs ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ne göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken, ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında yüzde 25,8 artarak 116 bin 801'e ulaştı.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333'e geriledi. Aynı dönemde ilk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken, ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında yüzde 25,8 artış gösterdi.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 2

İLK EL VE İKİNCİ EL SATIŞLAR GERİLEDİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 azalarak 63 bin 137 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 67,6 oldu.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 3

MAYISTA 93 BİN 333 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde toplam konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalışla 569 bin 537 olarak kaydedildi.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 4

İPOTEKLİ SATIŞLARDA 5 AYLIK ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 36,2 azalarak 73 bin 579 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2, diğer satışların payı ise yüzde 78,8 oldu.

Buna karşılık yılın ilk 5 ayında ipotekli konut satışları yüzde 25,8 artışla 92 bin 883'ten 116 bin 801'e yükseldi.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 5

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,6 azaldı, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,4, ikinci el konut satışları yüzde 0,5 azaldı.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 6

YABANCILARA SATIŞ YÜZDE 27 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Yabancıya satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68 oldu.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 268 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 125 konutla İran, 88 konutla Ukrayna takip etti.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 7

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 33,1 düşüşle 8 bin 179 olarak gerçekleşti.

Toplam iş yeri satışları mayısta yüzde 30,9 azalarak 11 bin 434 oldu.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 8

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarak 536'ya yükseldi. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ipotekli iş yeri satışları yüzde 62,6 artışla 2 bin 5'ten 3 bin 260'a çıktı.

Konutta dikkat çeken tablo: TÜİK verileri açıklandı, ipotekli satışlar 5 ayda yüzde 25,8 arttı 9

ARINDIRILMIŞ İŞ YERİ VERİLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,2 geriledi.

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