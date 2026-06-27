Spora sadece 12 dakika ayırıyoruz: En fazla zamanı neye harcıyoruz? TÜİK açıkladı

TÜİK'in 2025 Zaman Kullanım Araştırması, Türkiye'de bireylerin gün içinde en fazla zamanı uykuya ayırdığını gösterdi. Son 10 yılda sosyal medya kullanım oranı iki katından fazla artarken, gazete ve dergi okuma alışkanlığı ise belirgin şekilde geriledi. Araştırma, kadın ve erkeklerin günlük zaman kullanımındaki farklılıkları da ortaya çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre 10 yaş ve üzerindeki bireyler günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor. Son 10 yılda sosyal medya kullanımı hızla artarken, basılı yayın okuma oranı geriledi. Veriler ayrıca çalışma hayatı, ev işleri ve boş zaman alışkanlıklarında kadınlar ile erkekler arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu gösterdi.

Türkiye'de en çok uykuya, en az spora zaman ayrılıyor (Görsel: A Haber)

EN FAZLA ZAMAN UYKUYA AYRILIYOR

Araştırmaya göre 10 yaş ve üzerindeki bireyler günde ortalama 8 saat 55 dakika uyuyor. Kadınların ortalama uyku süresi 9 saat, erkeklerin ise 8 saat 49 dakika oldu.

Hafta içi ortalama uyku süresi 8 saat 41 dakika olarak hesaplanırken, hafta sonlarında bu süre 9 saat 28 dakikaya çıktı.

Uykunun ardından en fazla zaman ayrılan faaliyetler sırasıyla yemek ve kişisel bakım (3 saat 15 dakika), istihdam faaliyetleri (2 saat 25 dakika) ile hanehalkı ve aile bakımı (2 saat 22 dakika) oldu.

Faaliyet türüne göre kişi başına günlük ortalama faaliyet süresi (saat), 2025 (Görsel: TÜİK)

ÇALILAN ERKEKLER İŞTE DAHA UZUN SÜRE KALIYOR

15 yaş ve üzerindeki bireylerin istihdam faaliyetlerine (işte geçirilen zaman, iş arama vb.) ayırdığı günlük ortalama süre 2 saat 39 dakika olarak belirlendi. Sadece çalışanlar değerlendirildiğinde ise günlük çalışma süresi ortalama 5 saat 41 dakika oldu. Çalışan erkekler günde ortalama 6 saat, çalışan kadınlar ise 4 saat 58 dakika istihdam faaliyetlerine zaman ayırdı.

Çalışma durumu ve cinsiyete göre hanehalkı ve aile bakımına ayrılan günlük ortalama süre (saat), 2025 (Görsel: A Haber)

EV İŞLERİ KADINLARIN GÜNLÜK YAŞAMLARINDA DAHA FAZLA YER TUTUYOR

Hanehalkı işleri ve aile bakımına ayrılan süre cinsiyete göre önemli farklılık gösterdi. Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 4 saat 3 dakika ayırırken, erkeklerde bu süre 58 dakika olarak hesaplandı.

Çalışan kadınlar ev işleri ve aile bakımına günlük 2 saat 38 dakika, çalışan erkekler ise 47 dakika ayırdı. Çalışmayan kadınlarda bu süre 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerde ise 1 saat 17 dakika oldu.

SPORA AYRILAN SÜRE 12 DAKİKADA KALDI

Araştırmaya göre bireylerin gün içinde en az zaman ayırdığı faaliyet spor ve doğa sporları oldu. Günlük ortalama spor süresi 12 dakika olarak belirlendi. Kadınlar spor için ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı.

Sporun ardından en az zaman ayrılan faaliyetler hobiler ve oyunlar (26 dakika) ile gönüllü işler ve toplantılar (37 dakika) olarak sıralandı.

Faaliyet türüne ve yaş gruplarına göre kişi başına günlük ortalama faaliyet süresi (saat), 2025 (Görsel: A Haber)

ÇOCUKLAR HOBİLERE, GENÇLER SOSYAL YAŞAMA DAHA FAZLA ZAMAN AYIRIYOR

Yaş grupları incelendiğinde, 10-14 yaş grubunun uyku, eğitim, hobi ve spor faaliyetlerine diğer yaş gruplarından daha fazla zaman ayırdığı görüldü. Bu yaş grubundakiler günde ortalama 1 saat 9 dakikayı hobi ve oyunlara, 27 dakikayı ise spor ve doğa sporlarına ayırdı.

Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubundakiler ayırırken, televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme ile gönüllü faaliyetlerde 55 yaş ve üzeri ilk sırada yer aldı.

YÜRÜYÜŞ İLK SIRADA, FUTBOLA İLGİ GERİLEDİ

Son dört haftada 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerde ilk sırayı %11,7 ile yürüyüş veya koşu aldı. Bunu %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli sporlar izledi.

2015 yılıyla karşılaştırıldığında futbol oynayanların oranı %5,2'den %4,1'e düştü. Aynı dönemde voleybol oynayanların oranı ise %0,9'dan %1,4'e yükseldi.

Son dört hafta içinde seçilmiş eğlence ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren fertlerin oranı (%), 2015, 2025 (Görsel: A Haber)

SOSYAL MEDYA KULLANIMI SON 10 YILDA 2 KATINA ÇIKTI

Son dört haftada yapılan eğlence ve kültür faaliyetleri arasında ilk sırada %88,8 ile televizyon izleme yer aldı. Bunu %71,7 ile sosyal medyada vakit geçirme ve %67,5 ile akraba ziyareti takip etti.

Sosyal medya kullananların oranı erkeklerde %77, kadınlarda ise %66,6 olarak hesaplandı. 2015 yılında %33,9 olan sosyal medya kullanım oranı, 2025 yılında %71,7'ye yükseldi. Son 10 yıldaki en büyük artış bu alanda gerçekleşti.

GAZETE VE DERGİ OKUMA ORANI YARIYA İNDİ

Araştırmaya göre basılı yayın okuma alışkanlığında son 10 yılda önemli düşüş yaşandı. Gazete, dergi ve benzeri yayınları okuyanların oranı 2015 yılında %39,4 iken, 2025 yılında %20,1'e geriledi.