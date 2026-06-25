Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri
TÜİK'in 2025 ölüm istatistikleri haritası yayımlandı. Bu kapsamda ölüm nedenlerinde ilk sırayı dolaşım sistemi hastalıkları alırken, tümöre bağlı ölümlerde akciğer ve bronş kanseri öne çıktı. Böylece Türkiye'de geçen yıl 491 bin 684 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.
Türkiye'de 2025 yılına ait ölüm istatistikleri açıklandı. En fazla can kaybına hangi hastalıklar neden oldu? Hangi il ilk sırada yer aldı? TÜİK'in yayımladığı veriler dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. İşte madde madde Türkiye'nin ölüm tablosu...
YÜZDE 55,1'İNİ ERKEKLER, YÜZDE 44,9'UNU KADINLAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 oldu. Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.
KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,7 OLDU
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu.
KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2025 yılında binde 10,8 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, binde 3,2 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.
HANGİ HASTALIKLAR İLK SIRADA YER ALDI?
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.