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Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

TÜİK'in 2025 ölüm istatistikleri haritası yayımlandı. Bu kapsamda ölüm nedenlerinde ilk sırayı dolaşım sistemi hastalıkları alırken, tümöre bağlı ölümlerde akciğer ve bronş kanseri öne çıktı. Böylece Türkiye'de geçen yıl 491 bin 684 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 1

Türkiye'de 2025 yılına ait ölüm istatistikleri açıklandı. En fazla can kaybına hangi hastalıklar neden oldu? Hangi il ilk sırada yer aldı? TÜİK'in yayımladığı veriler dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. İşte madde madde Türkiye'nin ölüm tablosu...

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 2

YÜZDE 55,1'İNİ ERKEKLER, YÜZDE 44,9'UNU KADINLAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 oldu. Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 3

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,7 OLDU
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 4

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2025 yılında binde 10,8 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, binde 3,2 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 5

HANGİ HASTALIKLAR İLK SIRADA YER ALDI?

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 6

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,6'sının diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,2'sinin serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 7

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 47,7 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili yüzde 42,8 ile Balıkesir, yüzde 42,2 ile Hatay ve yüzde 42,0 ile Burdur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 25,4 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 28,7 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile İstanbul, yüzde 29,0 ile Kayseri izledi.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 8

TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLER...

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8,0'ının kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,6'sının lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 9

İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL AĞRI

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,4 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili yüzde 19,8 ile Van, yüzde 19,5 ile Kocaeli ve Ankara, yüzde 19,4 ile Elazığ izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 9,7 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 10,9 ile Burdur, yüzde 11,0 ile Şanlıurfa ve yüzde 11,2 ile Aydın izledi.

Türkiye'de ölüm tablosu açıklandı! Yüzde 55,1'i erkekler... İşte TÜİK verileri 10

BEBEK ÖLÜMLERİ

Bebek ölüm sayısı, 2024 yılında 8 bin 484 iken 2025 yılında 6 bin 988 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2024 yılında binde 9,0 iken 2025 yılında binde 7,8 oldu.

ÖLÜM HIZI HANGİ YAŞTA?

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 9,5 oldu.

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