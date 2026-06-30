TÜİK mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 8,2'de sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldı. Aynı dönemde istihdam 285 bin kişi artarken, genç işsizlik oranı yüzde 14,8, atıl iş gücü oranı ise yüzde 31 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına yönelik iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

(Foto: AA)

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 14,8'E YÜKSELDİ

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

TÜİK VERİLERDE REVİZYONA GİTTİ

TÜİK, bazı aylara da,r verilerde revizyona gitti. Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2024 9,2 8,6 8,8 8,6 8,4 9,1 9 8,5 8,6 8,7 8,4 8,6 2025 8,5 8,2 8 8,6 8,4 8,6 8,1 8,5 8,6 8,5 8,6 7,8 2026 8,1 8,4 8,1 8,2 8,2

İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı mayısta aylık bazda 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi oldu.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı mayısta bir önceki aya kıyasla 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 31,4 olarak kayıtlara geçti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,8

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü mayısta bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 iken, kadınlarda yüzde 35 olarak hesaplandı.

(Foto: AA)

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayısta bir önceki aya göre 0,2 saat artarak, 42,4 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E ÇIKTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta aylık bazda 0,9 puan artışla yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

MAYIS AYINA İLİŞKİN TEMEL İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ

Türkiye genelinde mayıs ayına yönelik mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: