Gram altında yükseliş beklentisi: Şirin Sarı alım için dikkat çeken seviyeleri açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında gram altındaki geri çekilmeyi değerlendirdi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduklarını belirten Sarı, "Almak isteyenler ise 5 bin 500-6 bin TL bandına esneyen fiyatları değerlendirebilir. Altında orta ve uzun vadede yeniden yükseliş bekliyoruz, bu yüzden kademeli alım gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarındaki düşüşün fırsat olarak görülebileceğini belirten uzman isim, "Bugün elindeki altını satmak isteyenlere 'satma' diyoruz" dedi.

GRAM ALTINA TALEP YENİDEN ARTTI MI? Jeopolitik risklerin altın fiyatlarındaki düşüşe etkisini açıklayan Şirin Sarı, "Bu hafta bir miktar düşüşle başladık ancak piyasalar kapalıyken bir didişme, bir misilleme süreci ve karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Piyasalar açılmaya yakın pozitif haber akışları gelse de Asya seansında altın tarafında satışlar gördük" ifadelerini kullandı.

Serbest piyasadaki fiyat hareketlerine de değinen Sarı, "Geçtiğimiz hafta çeyrek altında 9 bin 900 TL'lere kadar düşüşler olmuştu ancak talep gelmesiyle hemen 10 bin TL'nin üzerine çıktı. Vatandaş ve yatırımcı 6 bin TL'ye yaklaşan gram altın ve 10 bin TL altına inen çeyrek altınla beraber talebi artırmış durumda" şeklinde konuştu.

"AYŞE TEYZE BİZDEN DAHA İYİ TAHMİN ETTİ" Vatandaşın altına olan güveninin boşa çıkmadığını belirten Uzman Şirin Sarı, "Son yıllarda Ayşe Teyze bizden daha çok kazandı ve daha iyi tahmin etti. Bugün elindeki altını satmak isteyenlere 'satma' diyoruz. Almak isteyenler ise 5 bin 500-6 bin TL bandına esneyen fiyatları değerlendirebilir. Altında orta ve uzun vadede yeniden yükseliş bekliyoruz, bu yüzden kademeli alım gerçekleştirilebilir" dedi.