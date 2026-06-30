Türkiye ile Pakistan ekonomik ortaklıkta vites yükseltecek: Ticarette hedef 5 milyar dolar

Türkiye ve Pakistan, ekonomik iş birliklerini derinleştirmek için Ankara'da bir araya gelecek. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2-4 Temmuz tarihlerinde bakanlar ve iş insanlarından oluşan bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edecek. Kritik temaslarda ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracak adımların yanı sıra bilişim, telekomünikasyon, enerji ve yatırım başta olmak üzere stratejik iş birliği alanları masaya yatırılacak.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabulucu olarak mutabakat sağlanmasında başrolü oynayan Türkiye ile Pakistan, bu kez yoğun temas trafiğiyle ekonomik ilişkilerde yeni iş birliklerine odaklanıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bakanlar ve iş insanlarıyla 2-4 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak temaslarda bulunacak Şerif'in ziyareti kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılması, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda son yıllarda özellikle ticaret, ekonomi, savunma sanayisi ve enerji alanındaki ilişkilerini geliştiren iki ülkenin iş birliğini yeni bir boyuta ulaştırması bekleniyor.

Görüşmelerde siyasi ve diplomatik ilişkileri değerlendirecek Erdoğan ve Şerif, ekonomik ilişkileri de masaya yatıracak. İki ülke iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek İş Forumu'nda Türkiye ile Pakistan'daki yatırım ortamı, potansiyel barındıran sektörler ile iki ülke arasındaki iş ve yatırım fırsatları ele alınacak. İş insanları arasındaki görüşmelerde de yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Temaslarda "bilişim ve telekomünikasyon", "petrol ve değerli mineraller", "Türkiye'ye tahsis edilmesi planlanan özel ekonomik bölge" ve "Pakistan'daki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanılacak. Foruma, ilgili yatırım alanlarından sorumlu bakanların da katılımı öngörülüyor.

ULAŞTIRMA VE ENERJİDE ORTAK PROJELER MASADA

Başkan Erdoğan, geçen yıl şubat ayında gerçekleştirdiği Güney Asya ziyareti kapsamında Pakistan'a da ziyarette bulunmuştu. Temaslar sonucu savunmadan enerjiye, tarımdan ticarete, sanayiden iletişime kadar birçok alanı ilgilendiren 24 anlaşma imzalanmıştı. Şerif'in de geçen yıl yaptığı Türkiye ziyaretlerinde ekonomik ilişkileri pekiştirici kararlar uygulamaya alınmıştı.

İki ülke arasında ulaştırma iş birliğinin artırılması Ankara-İslamabad hattında öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Özellikle kara ve demir yolunda iş birliğine odaklanan iki ülke, İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Hattı'na yeniden işlerlik kazandırmayı planlıyor. Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında ortak projeler de masadaki projeler arasında bulunuyor. Ulaştırmanın yanı sıra enerjide iş birliğini ilerletecek projeler görüşmelerde ele alınacak.

Türkiye ve Pakistan arasında Pakistan deniz ve kara sahalarında petrol ve gaz arama üretim anlaşması yapılmıştı. Şerif'in ziyareti öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde de Türk şirketlerinin Pakistan'daki özelleştirme ihalelerine katılım formülleri, yerel ortaklık fırsatları ve mevcut yatırımları büyütecek stratejik adımlar değerlendirildi. Özellikle elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar ve sektörel uzmanlıklar Pakistan ile paylaşıldı. Ziyaret sırasında bu konularda yeni kararların alınması bekleniyor.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin ihracatta hedef ülkelerinden olan Pakistan ile gerçekleştirdiği ticaret geçen yıl 1,2 milyar doları aştı. Bu tutarın 866,5 milyon dolarını Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat oluşturdu. Böylece Türkiye, Pakistan ile ticaret kapsamında net ihracatçı konumunu sürdürdü. Söz konusu ihracatın içinde en yüksek payı 303 milyon dolarla gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar oluşturdu.

Bu faslı 150,2 milyon dolarla pamuk ve bununla ilgili mensucat, 95,5 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar takip etti. Böylece söz konusu 3 fasıl 548,6 milyon dolarla toplam ihracatın yüzde 63,3'üne karşılık geldi.

Türkiye'nin bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği ihracat 196,4 milyon doları, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 103,5 milyon doları buldu. İmzalanacak yeni anlaşmalarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önünün açılması amaçlanıyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER 3,5 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ

Son verilere göre Türk yatırımcıların Pakistan'da 2 milyar doları aşkın yatırımı bulunuyor.

Türk müteahhitler de bu ülkede 3,5 milyar dolarlık proje üstlendi. Pakistan merkezli şirketler ise Türkiye'de yaklaşık 700 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar arasında otomotivden elektronik ve telekomünikasyona kadar sektörler öne çıktı.

Son olarak İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabulucu olarak mutabakatın önünü açan Türkiye ile Pakistan, temmuz başında gerçekleşecek bu temaslarla ekonomik ilişkilerde yeni iş birliklerine kapı açmış olacak.