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İkinci el araç satışında '6 Ay 6 Bin Kilometre' kararı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İkinci el araç satışında '6 Ay 6 Bin Kilometre' kararı!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan “6 ay 6 bin kilometre” ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 1 Ocak 2027’ye kadar uzattı. Düzenlemelere aykırı hareket eden işletmelere bugüne kadar milyonlarca liralık idari para cezası uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 6 ay daha uzattı. Buna göre uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

PİYASA İSTİKRARI VE TÜKETİCİ KORUMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını önlemek, stokçulukla mücadele etmek ve adil piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Uygulamaların tüketici mağduriyetlerini azaltmada önemli rol oynadığı ifade edildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

NOTERLER ÜZERİNDEN SATIŞ KONTROLÜ SÜRECEK

Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek için denetim ve düzenleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

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