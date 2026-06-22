İkinci el araç satışında '6 Ay 6 Bin Kilometre' kararı!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 6 ay daha uzattı. Buna göre uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

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Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

NOTERLER ÜZERİNDEN SATIŞ KONTROLÜ SÜRECEK

Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.