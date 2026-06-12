Fabrikada dehşet! Otomobil işçilerin arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir otomotiv fabrikasında, üretimi tamamlanan elektrikli otomobilin otoparka götürüldüğü sırada kontrolden çıkarak mola veren işçilere çarpması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda fabrikanın dinlenme alanı adeta savaş alanına dönerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Otomotiv üretim tesisinde yaşanan kaza, büyük paniğe neden oldu. Üretim bandından indirilen elektrikli otomobil, otopark alanına sevk edildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, mola sırasında banklarda oturarak dinlenen işçilerin arasına daldı.
DİNLENME ALANI BİR ANDA KARIŞTI
Çarpmanın şiddetiyle işçiler savrulurken, olay yerine fabrikanın sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, fabrikanın ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan 3 işçiden Leman Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yıldırım, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından bugün İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Tedavileri tamamlanan diğer 2 yaralı işçi ise bugün taburcu edildi. Ağır yaralı işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Fabrikada büyük korkuya yol açan kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, elektrikli otomobilin kontrolden çıkmasına neden olan faktörleri araştırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.