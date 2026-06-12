Fabrikada dehşet! Otomobil işçilerin arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomotiv üretim tesisinde yaşanan kaza, büyük paniğe neden oldu. Üretim bandından indirilen elektrikli otomobil, otopark alanına sevk edildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, mola sırasında banklarda oturarak dinlenen işçilerin arasına daldı.

DİNLENME ALANI BİR ANDA KARIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle işçiler savrulurken, olay yerine fabrikanın sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, fabrikanın ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 3 işçiden Leman Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yıldırım, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından bugün İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.