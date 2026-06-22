Bakan Kurum COP31 hedeflerini açıkladı: Enerji tüketiminin yüzde 35'i elektrikten karşılanacak

Bakan Murat Kurum, COP31 Başkanlığı kapsamında elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istediklerini belirterek, "2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması hedefi etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, bu dönüşümün ulaşım, binalar ve sanayiyi kapsayacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim İnovasyon Forumu'nda COP31'e ilişkin Türkiye'nin önceliklerini ve iklim vizyonunu açıkladı. Kurum, elektrifikasyonun küresel dönüşümün merkezinde yer alacağını vurgulayarak, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

"ELEKTRİFİKASYON KONUSUNDA KÜRESEL BİR TARTIŞMA BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı süreçte önemli hedefler ortaya koyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm görüşmelerde bir tema çok net biçimde öne çıktı: elektrifikasyon.

Bu konu bugün hükümetlerin kabinelerinde, şirketlerin yönetim kurulu salonlarında konuşuluyor.

Çünkü günlük yaşamda elektrifikasyonun hızlanması; ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından korumak için acil bir ihtiyaç.

Bu mesele, insanların hangi aracı satın alacağından evlerini nasıl ısıtacağına ve enerji faturalarını nasıl düşüreceğine kadar günlük hayatın en somut kararlarıyla doğrudan bağlantılı.

COP31, bu başlıkları uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele almak ve küresel dönüşümü hızlandırmak için benzersiz bir fırsat sunuyor.

COP31 Başkanlığı olarak, elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması hedefi etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz."

2035 HEDEFİ AÇIKLANDI

Kurum, "2035'e kadar yüzde 35" hedefinin ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Bu hedefin başarısının modern şebekeler ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesine bağlı olduğunu ifade eden Kurum, çok sayıda ülke, uluslararası kuruluş ve gönüllü koalisyonun bu sürece destek verdiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı'nın destek veren kuruluşlar arasında yer aldığını belirten Kurum, iş dünyasının da dönüşüme hazırlandığını kaydetti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE DESTEK ÇAĞRISI

Kurum, elektrifikasyonun yanı sıra temiz enerji arzının artırılmasının da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çünkü güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği, elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerjinin eş zamanlı olarak ilerlemesine bağlıdır.

İkincisi, ilerlemeyi hızlandıracak ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak koşulları güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede gelişmekte olan dünyaya sağlanacak destek özel önem taşıyor."

2024 yılında ülkelerin, Bakü Finans Hedefi kapsamında 2035 yılına kadar her yıl en az 300 milyar dolar finansmanı harekete geçirme konusunda mutabakata vardığını hatırlatan Kurum, tüm bağışçı ülkelere geçmiş taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

SIFIR ATIK VE METAN AZALTIMI ÖNCELİKLER ARASINDA

Bakan Kurum, COP31 kapsamında yalnızca elektrifikasyon değil, atık yönetimi ve metan azaltımı gibi alanlarda da ilerleme sağlamak istediklerini belirtti.

"Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi ve metan azaltım girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır.

Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan metan gazının azaltılması, küresel ısınmayı yavaşlatmak için en hızlı ve en uygulanabilir fırsatlardan biridir.

Atık sektörü, insan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık yüzde 20'sinden sorumludur.

Bugün elimizde etkisi kanıtlanmış ve ölçeklendirilebilir çözümler bulunuyor.

Biz de 2035 yılına kadar atık üretimindeki artışı yarıya indirmeyi amaçlayan küresel bir hedef ortaya koyduk."

DİRENÇLİ ŞEHİRLER VE YEŞİL SANAYİLEŞME VURGUSU

Dirençli şehirlerin de COP31 gündeminin önemli başlıklarından biri olacağını belirten Kurum, Türkiye'nin 2023 depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarına dikkat çekti.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece iki yıl içinde 455 bin konutu yeniden inşa ettik. Bu konutların en yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılamasını sağladık. Böylece enerji tüketimini yüzde 39 oranında azalttık." dedi.

Yeşil sanayileşmenin de öncelikler arasında bulunduğunu belirten Kurum, üretim ve imalat sektöründe geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarılmasına yönelik çalışmaların ele alınacağını söyledi.

COP31 İŞ DÜNYASI FORUMU ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Kurum, TOBB ile birlikte COP31 İş Dünyası Forumu'nu başlattıklarını da duyurdu.

Forumun, COP31 kapsamında 12-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek İş Dünyası Zirvesi için yıl boyunca sürecek bir hazırlık ve iş birliği platformu olarak görev yapacağını ifade eden Kurum, tüm paydaşları iklim hedefleri doğrultusunda ortak hareket etmeye çağırdı.

Ayrıntılar geliyor...