Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola kararı: Rakip markaların alanı genişletildi

Rekabet Kurulu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı şirketin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonlandırdı. Karar kapsamında Coca-Cola soğutucularında rakip ürünlere ayrılan alan yüzde 35'e çıkarılırken, satış noktalarına yönelik destek ve indirim uygulamalarında da önemli değişikliklere gidildi.

Rekabet Kurulu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD) hakkında yürütülen soruşturmayı şirketin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonlandırdı. Münhasırlık ve indirim uygulamaları yoluyla rakiplerin dışlandığı yönündeki endişeler üzerine alınan karar kapsamında satış noktalarında rekabeti artıracak yeni kurallar getirildi.

SOĞUTUCULARDA RAKİP ÜRÜNLERE YÜZDE 35 ALAN

Yeni düzenlemeyle birlikte geleneksel kanal ve yerinde tüketim kanalındaki satış noktalarında bulunan Coca-Cola soğutucularının yüzde 35'i rakip ürünlerin kullanımına açılacak.

Satış noktasının kendisine ait ve tüketicilerin doğrudan erişebileceği alkolsüz içecek dolabının bulunması, bu kuralın uygulanmasına engel olmayacak. Ayrıca satış noktalarına yönelik detaylı bilgilendirme metinleri hazırlanacak ve soğutucular üzerindeki QR kodlar aracılığıyla kurallarla ilgili bilgilere erişim sağlanacak.

SOĞUTUCU İÇİ YERLEŞİM DEĞİŞİYOR

Rakip ürünlere ayrılan yüzde 35'lik alan soğutucu içerisinde dikey separatörlerle ayrılacak ve bu bölüm rakip ürünlere tahsis edilecek.

Ayrılan alanın her rafında ilgili bölümün rakip ürünlere ait olduğunu gösteren etiketler yer alacak. Birden fazla Coca-Cola soğutucusu bulunan satış noktalarında ise yüzde 35'lik oran her dolap için ayrı ayrı uygulanacak.

Satış noktasında rakip ürün bulunmasa bile Coca-Cola bu bölümü kendi ürünleriyle dolduramayacak.

RAKİP ÜRÜNLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KORUNACAK

Coca-Cola soğutucularının cam yüzeylerinde rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek etiket, kaplama veya benzeri materyaller kullanılamayacak.

Rakip firmalar ise kendilerine ayrılan bölümde yer alan ürünler için kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek.

Ayrıca Coca-Cola, satış noktalarının rakiplere ayrılan alana hangi ürünleri yerleştirdiğini takip edemeyecek.

KURALA UYMAYAN SATIŞ NOKTALARINA KADEMELİ YAPTIRIM

Coca-Cola ve bayi satış temsilcileri tarafından yapılan ziyaretlerde kurala uyulmadığının tespit edilmesi halinde satış noktası ilk aşamada uyarılacak.

Aynı ihlalin devam etmesi durumunda ise satış noktasına yapılan ürün sevkiyatında her ihlal için yüzde 10 oranında kademeli azaltıma gidilecek.

SOĞUTUCU TEDARİK MODELİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle satış noktalarına soğutucu verilmesi için uygulanan asgari yıllık koli alım şartı kaldırıldı.

Ayrıca bu hedeflerin tutturulamaması nedeniyle bayilere tamamlama faturası kesilmesi uygulamasına da son verildi.

SATIŞ EKİPLERİ VE PRİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Alan Satış Müdürleri için prim uygulaması kaldırılırken, Saha Satış Yöneticileri ve Satış Temsilcilerinin sabit maaş oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

Değişken ücretin toplam ücret içindeki payı ise yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Bayilere sağlanan çalışan bazlı finansal destek ve performans raporlaması uygulamalarına da son verildi.

TABELA, TENTE VE RAF DESTEKLERİNE YENİ KURAL

Coca-Cola tarafından satış noktalarına sağlanan tente, tabela ve raf destekleri artık ürün alım şartına bağlanamayacak.

Bu destekler objektif kriterlere göre verilecek. Rakip ürünlerin kaldırılması ya da rakip firmalara ait dolapların bulundurulmaması şartı aranmayacak.

Satış noktaları bu konudaki hakları hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek.

İNDİRİM VE DESTEKLERDE YENİ DÖNEM

Bayilere sağlanan indirimler ürün kategorileri bazında birbirinden bağımsız ve nesnel kriterlere göre belirlenecek.

Herhangi bir kategorideki indirimin başka bir kategorideki ürünlerin alımına veya satışına bağlanmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca su ve soda kategorilerinde bedelsiz ürün desteği kaldırılırken, diğer kategorilerdeki bedelsiz ürün uygulaması belirli alım hacminin üzerindeki satış noktalarıyla sınırlandırılacak.

Rekabet Kurulu, şirket tarafından sunulan taahhütlerin uygulanmasını takip edecek. Söz konusu düzenlemeler üç yıl sonra yeniden gözden geçirilecek.