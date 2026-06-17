Berat Albayrak'ın stratejik altın hamlesi örnek oldu! Birçok ülke Türkiye'nin yolundan gidiyor

Türkiye, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altını yurda geri getirmişti. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın stratejik adımları, küresel güvensizliğin arttığı bu dönemde diğer ülkelere örnek oluyor. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı son anket, birçok merkez bankasının Londra ve New York'ta tuttuğu altın rezervlerini kendi ülkelerine taşımak istediğini ortaya koydu.

Türkiye, küresel şoklara karşı ekonomiyi sağlam tutmak için Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlarını kademe kademe Merkez Bankası'nın kasasına taşıdı. Berat Albayrak'ın 2018'deki stratejik hamlesi bugün diğer ülkelere örnek oluyor. TÜRKİYE TONLARCA ALTININI GERİ ALDI Türkiye'nin 120 ton olan altın varlığının yüzde 90'ı 2002'de İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde tutuluyordu. 2017'de atılan stratejik adımlarla hem rezervler artırıldı hem de yabancı ülkelerde tutulan altınlar Merkez Bankası'nın kasasına girmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nda (Fed) saklanan altın miktarı 2016 yılında 28.7 ton iken, 2017'de sıfırlandı. İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda bulunan 18.7 tonluk altın rezervinin tamamı getirildi. Dünyanın yeni bir soğuk savaş eşiğindeyken yapılan bu hamleyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eli güçlendi. Berat Albayrak'ın bakanlık döneminde böylelikle ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye geri getirilmiş oldu.

Fotoğraf: AA LONDRA VE NEW YORK'A GÜVEN AZALDI Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ABD/İsrail-İran savaşıyla beklenmedik bir şekilde düşüşe geçen altın fiyatları Trump'ın çelişkili açıklamalarıyla sert dalgalandı. Jeopolitik çatışmalar, yaptırımlar ve uluslararası sistemde güven kaybı, Londra ve New York merkezli altın depolama sistemine yönelik soru işaretlerini de artırdı. Altında manipülasyon nedeniyle güvensizliğin artması Türkiye'nin ardından birçok ülkenin rezervlerini kendi depolarında saklama düşüncesini beraberinde getirdi. BİRÇOK ÜLKE YEREL DEPOLAMA MERKEZLERİ OLUŞTURDU Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) araştırmasına göre son bir yılda birçok merkez bankası altın rezervlerini ülke içine geri getirirken, bazıları ise farklı ülkelerde yeni depolama merkezleri oluşturarak risklerini dağıtmaya yöneldi. WGC'nin 76 merkez bankasının katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, son 12 ayda katılımcıların yüzde 19'u altınlarını ülke içine taşıdıklarını veya farklı ülkelerde yeni depolama merkezleri oluşturduklarını belirtti. Geçen yıl bu oran yalnızca yüzde 7 seviyesindeydi. Ankete katılan ülkelerin yüzde 49'u altın rezervini kendi ülkesinde depolamak istediğini belirtti. İsviçre Merkez Bankası'nın tercih edilme oranı ise 2025'teki yüzde 12 seviyesinden yüzde 6'ya geriledi. İngiltere Merkez Bankası'nda altın tutan merkez bankalarının oranı geçen yılki yüzde 64 seviyesinden yüzde 57'ye geriledi. Dünya Altın Konseyi Merkez Bankaları Küresel Başkanı Shaokai Fan, jeopolitik risklerin ve altına her koşulda erişim sağlama isteğinin bu eğilimi hızlandırdığını belirterek, merkez bankalarının depolama risklerini azaltmaya çalıştığını söyledi.