Yenilenebilir enerjide dev adım: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 468 milyon dolarlık yeni kaynak

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak amacıyla 468,4 milyon dolar tutarında ek finansmanı onayladı. Kaynağın rüzgar enerjisi, dağıtık güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımlarında kullanılması planlanıyor.

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 400 milyon euro (468,4 milyon dolar) tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. YENİLENEBİLİR ENERJİ PROGRAMININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ Bankadan yapılan açıklamada 2024'te onaylanan ve ülkenin alçak gerilimli dağıtık güneş enerjisi piyasasında güçlü bir ivme yaratan ilk fazın başarısı üzerine inşa edilen Dağıtık Enerjiye Geçişin Hızlandırılması Programı'nın kapsamının genişletildiği belirtildi. Genişleyen finansmanın Türkiye'nin garantisi altında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye (TSKB) sağlanan iki adet 200 milyon euro tutarında IBRD kredisinden oluştuğuna işaret edilen açıklamada programın dağıtık güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra kara tipi rüzgar enerji projeleri ve yeni nesil Batarya Enerji Depolama Sistemleri yatırımlarını da kapsayacağı ifade edildi.

HEDEF 120 BİN MEGAVAT KURULU GÜÇ Açıklamada Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji hedeflerini önemli ölçüde yükselttiği belirtilerek güncel Yenilenebilir Enerji Yol Haritası'nın 2035'e kadar toplam rüzgar ve güneş kurulu gücünü 120 bin megavat seviyesine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Güçlü yenilenebilir enerji potansiyeline rağmen dağıtık rüzgar ve batarya depolama yatırımlarında uzun vadeli finansmana erişimin sınırlı olduğu vurgulanan açıklamada yerel bankaların kısa vadeli yükümlülük yapıları nedeniyle yüksek sermaye gerektiren projeleri finanse etmekte zorlandığı ifade edildi. ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI DA DESTEKLENECEK Açıklamada genişletilen programın uzun vadeli finansman sağlamak, yeni şebeke teknolojilerine ilişkin uzmanlığı geliştirmek ve özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla tasarlandığı belirtildi. Program sayesinde yenilenebilir enerji kapasitesinde 1579 megavat artış sağlanması, 392 megavatsaat batarya depolama kapasitesinin desteklenmesi ve 405 milyon dolara kadar özel sektör finansmanının harekete geçirilmesi bekleniyor.