Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Açıklanan rakamlar hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,61 olurken, aylık yüzde 1,71 arttı. MAYIS AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLAMASI: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi. BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.