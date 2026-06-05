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Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zammında kritik süreç bugün başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin tablo daha da netleşecek. Şu ana kadar dört aylık enflasyona göre yüzde 14,64'lük artış kesinleşirken, bugün açıklanacak veri ve temmuz başında duyurulacak haziran enflasyonu sonrası yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşına yansıyacak nihai oran belli olacak.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verilerinde. İlk dört aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle emekliler için zam oranının önemli bölümü kesinleşirken, mayıs ve haziran verileriyle birlikte yeni maaşlar da ortaya çıkacak.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 2

Şu ana kadar açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64'lük artış kesinleşmiş durumda. Ancak nihai oran, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte belli olacak.

Zam oranı için iki kritik tarih

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışında belirleyici olacak iki veri kısa süre içinde açıklanacak.

  • 5 Haziran: Mayıs ayı enflasyonu
  • 3 Temmuz: Haziran ayı enflasyonu

Bu verilerle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyonu netleşecek ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 3

5. VERİ BUGÜN SAAT 10.00'DA

Memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon farkı hesaplanacak ve memurlar ile memur emeklilerinin temmuz zammına ilişkin tablo daha da belirgin hale gelecek.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 4

EMEKLİLER İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre ilk altı aylık enflasyonun yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1,89, haziran enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 18,58'e ulaşabilecek.

Şu an için masadaki iki güçlü senaryo şöyle:

Senaryo Beklenen Zam
Merkez Bankası tahmini %17,38
Piyasa Katılımcıları Anketi %18,58
Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 5

ZAM MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Temmuz ayında açıklanacak artış oranı doğrudan kök aylıklara uygulanacak. Ayrıca maaşın yüzde 4 ila yüzde 5'i oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.

Böylece hem kök aylık hem de ek ödeme tutarı artmış olacak.

Hesaplama sonrasında oluşan toplam tutar taban aylığın altında kalırsa emekliye belirlenen en düşük maaş ödenecek. Toplam tutarın taban aylığın üzerinde olması halinde ise hesaplanan gerçek maaş yatırılacak.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 6

KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler kök aylık bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

"Emekli Aylık Bilgisi" ekranında yer alan:

  • "Aylık Tutarı" bölümü kök aylığı,
  • "Ek Ödeme Tutarı" bölümü ek ödemeyi,
  • "5510 Ek 19 Miktarı" bölümü ise taban aylığa tamamlanan farkı gösteriyor.

Bu ekran üzerinden maaş hesaplaması yapmak mümkün oluyor.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 7

TABAN AYLIK İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Halen kök aylığı ve ek ödeme toplamı 20 bin liranın altında kalan emeklilere 20 bin lira taban aylık ödeniyor.

Temmuz ayında maaş zamlarının netleşmesinin ardından taban aylıkta da artış yapılması bekleniyor. En güçlü formül ise altı aylık enflasyon oranının doğrudan taban maaşa uygulanması.

Bu senaryoya göre:

  • Zam oranı yüzde 17,38 olursa taban aylık 23 bin 476 liraya,
  • Zam oranı yüzde 18,58 olursa taban aylık 23 bin 716 liraya çıkabilecek.

Nihai rakam, hükümetin değerlendirmesi ve yasal düzenlemenin ardından kesinleşecek.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 8

REFAH PAYI İHTİMALİ MASADA

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi temmuz ayında da refah payı uygulaması gündeme gelebilir.

Böyle bir karar alınması halinde emeklilerin alacağı zam oranı, gerçekleşen enflasyonun üzerine çıkabilecek. Ancak bu konuda şu aşamada verilmiş resmi bir karar bulunmuyor.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 9

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK

Taban aylıkta yapılacak olası artış, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara da yansıyacak.

Ölüm aylığı oranına göre en düşük ödemeler yeniden hesaplanacak. Örneğin taban aylığın 23 bin 716 liraya yükselmesi halinde:

  • Yüzde 75 hisse alanlar için en düşük ödeme 17 bin 787 lira,
  • Yüzde 50 hisse alanlar için 11 bin 858 lira,
  • Yüzde 25 hisse alanlar için ise 5 bin 929 lira seviyesine çıkacak.
Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 10

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Temmuz ayında açıklanacak verilerin ardından ödeme takvimi de netleşecek.

Beklenen takvim şöyle:

Tarih İşlem
3 Temmuz Zam oranlarının açıklanması
15 Temmuz Memurlara zamlı maaş ödemesi
17-26 Temmuz SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi
25-28 Temmuz Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi

Yasal düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmemesi halinde ise oluşacak farkların daha sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 11

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut Maaş (TL) %17,38 Zamlı (TL) %18,58 Zamlı (TL)
20.000 23.476 23.716
21.000 24.650 24.902
22.000 25.824 26.088
23.000 26.997 27.273
24.000 28.171 28.459
25.000 29.345 29.645
26.000 30.519 30.831
27.000 31.693 32.017
28.000 32.866 33.202
29.000 34.040 34.388
30.000 35.214 35.574
31.000 36.388 36.760
32.000 37.562 37.946
33.000 38.735 39.131
34.000 39.909 40.317
35.000 41.083 41.503
36.000 42.257 42.689
37.000 43.431 43.875
38.000 44.604 45.060
39.000 45.778 46.246
40.000 46.952 47.432
41.000 48.126 48.618
42.000 49.300 49.804
43.000 50.473 50.989
44.000 51.647 52.175
45.000 52.821 53.361
Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 12
Mevcut Maaş (TL) %17,38 Zamlı (TL) %18,58 Zamlı (TL)
46.000 53.995 54.547
47.000 55.169 55.733
48.000 56.342 56.918
49.000 57.516 58.104
50.000 58.690 59.290
51.000 59.864 60.476
52.000 61.038 61.662
53.000 62.211 62.847
54.000 63.385 64.033
55.000 64.559 65.219
56.000 65.733 66.405
57.000 66.907 67.591
58.000 68.080 68.776
59.000 69.254 69.962
60.000 70.428 71.148
62.000 72.776 73.520
63.000 73.949 74.705
64.000 75.123 75.891
65.000 76.297 77.077
66.000 77.471 78.263
67.000 78.645 79.449
68.000 79.818 80.634
69.000 80.992 81.820
70.000 82.166 83.006
71.000 83.340 84.192
72.000 84.514 85.378
73.000 85.687 86.563
74.000 86.861 87.749
75.000 88.035 88.935
Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan... 13
Mevcut Maaş (TL) %17,38 Zamlı (TL) %18,58 Zamlı (TL)
76.000 89.209 90.121
77.000 90.383 91.307
78.000 91.556 92.492
79.000 92.730 93.678
80.000 93.904 94.864
81.000 95.078 96.050
82.000 96.252 97.236
83.000 97.425 98.421
84.000 98.599 99.607
85.000 99.773 100.793
86.000 100.947 101.979
87.000 102.121 103.165
88.000 103.294 104.350
89.000 104.468 105.536
90.000 105.642 106.722
91.000 106.816 107.908
92.000 107.990 109.094
93.000 109.163 110.279
94.000 110.337 111.465
95.000 111.511 112.651
96.000 112.685 113.837
97.000 113.859 115.023
98.000 115.032 116.208
99.000 116.206 117.394
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