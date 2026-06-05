Emekliye temmuzda enflasyon zammı: En düşük 23 bin lira kök maaş! 20.000 TL üstü alan...
Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zammında kritik süreç bugün başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin tablo daha da netleşecek. Şu ana kadar dört aylık enflasyona göre yüzde 14,64'lük artış kesinleşirken, bugün açıklanacak veri ve temmuz başında duyurulacak haziran enflasyonu sonrası yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşına yansıyacak nihai oran belli olacak.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verilerinde. İlk dört aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle emekliler için zam oranının önemli bölümü kesinleşirken, mayıs ve haziran verileriyle birlikte yeni maaşlar da ortaya çıkacak.
Şu ana kadar açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64'lük artış kesinleşmiş durumda. Ancak nihai oran, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte belli olacak.
Zam oranı için iki kritik tarih
Temmuz ayında uygulanacak maaş artışında belirleyici olacak iki veri kısa süre içinde açıklanacak.
- 5 Haziran: Mayıs ayı enflasyonu
- 3 Temmuz: Haziran ayı enflasyonu
Bu verilerle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyonu netleşecek ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.
5. VERİ BUGÜN SAAT 10.00'DA
Memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon farkı hesaplanacak ve memurlar ile memur emeklilerinin temmuz zammına ilişkin tablo daha da belirgin hale gelecek.
EMEKLİLER İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre ilk altı aylık enflasyonun yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1,89, haziran enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 18,58'e ulaşabilecek.
Şu an için masadaki iki güçlü senaryo şöyle:
|Senaryo
|Beklenen Zam
|Merkez Bankası tahmini
|%17,38
|Piyasa Katılımcıları Anketi
|%18,58
ZAM MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Temmuz ayında açıklanacak artış oranı doğrudan kök aylıklara uygulanacak. Ayrıca maaşın yüzde 4 ila yüzde 5'i oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.
Böylece hem kök aylık hem de ek ödeme tutarı artmış olacak.
Hesaplama sonrasında oluşan toplam tutar taban aylığın altında kalırsa emekliye belirlenen en düşük maaş ödenecek. Toplam tutarın taban aylığın üzerinde olması halinde ise hesaplanan gerçek maaş yatırılacak.