Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verilerinde. İlk dört aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle emekliler için zam oranının önemli bölümü kesinleşirken, mayıs ve haziran verileriyle birlikte yeni maaşlar da ortaya çıkacak.

Şu ana kadar açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64'lük artış kesinleşmiş durumda. Ancak nihai oran, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte belli olacak.

Zam oranı için iki kritik tarih

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışında belirleyici olacak iki veri kısa süre içinde açıklanacak.

5 Haziran: Mayıs ayı enflasyonu

Mayıs ayı enflasyonu 3 Temmuz: Haziran ayı enflasyonu

Bu verilerle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyonu netleşecek ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.