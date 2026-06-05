Başkan Erdoğan'dan 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde peş peşe müjdeler: Emlak Katılım'ı halka arz edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Türkiye Varlık Fonu katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Bu vesile ile katılım finans sistemine güç katacak iki haberi paylaşmak istiyorum. Emlak Bankası'nı 2018'de Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız bu adım neticesinde kurumuz kısa sürede sistemin en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasını sağlayacağız. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleşmesini sağlayacağız. " dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, katılım finans sistemini güçlendirecek iki büyük adımı duyurdu. Emlak Katılım'ın halka arz edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, kamu bünyesindeki Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının ise tek bir çatı altında birleştirileceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara 'Hoş geldiniz' diyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum.
İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı, yapılacak. Sermayenin İslam ekonomisindeki yeri, pratik boyutları değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin masaya yatırıldığı zirvede, uluslararası yatırımların yanı sıra yapay zekâ kullanımı gibi farklı konular özelinde yapılacak tartışmaların faydalı olmasını diliyorum.
ORGANİZASYON PARTNERLERİNE VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
ALBARAKA FORUM başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu'na, İstanbul Finans Merkezi'ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na ve İbn Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halkbank'ımızı, Türk Hava Yolları'mızı, Anadolu Ajansı'mızı ve Demirören Medya'yı tebrik ediyorum.
KÜRESEL BORÇ KRİZİ VE DÜNYADAKİ KIRILMA NOKTASI
Katliam şebekesi, yürüttüğü istila politikasını Beyrut'un içine doğru genişletiyor. İran merkezli savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi. Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum: Küresel borçluluk 350 trilyon dolara ulaşmış durumda.