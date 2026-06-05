Başkan Erdoğan'dan 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde peş peşe müjdeler: Emlak Katılım'ı halka arz edeceğiz

İSLAM İKTİSADININ TEMEL DEĞERLERİ VE BEREKET KAVRAMI 'Daha adil bir dünya mümkün' derken insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde 'bereket' diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi: '1 liralık kazanç, 2 liralık kazançtan üstündür.' Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kâr düşüncesinin olduğu yerde bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı; adalet, erdem, risk paylaşımı ve sürdürülebilirlik gibi değerler etrafında teşekkül eder.

TÜRKİYE'DEKİ KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME VERİLERİ Ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği bir alan yapmaya çalışıyoruz. Rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. Türkiye'deki katılım finans sektöründeki kurum sayısı artmaya devam ediyor. Katılım bankacılığı sektördeki payını yüzde 9,5'a yükseltmiş durumda. 10 katılım bankamız sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Toplam ihraç tutarı geçen sene 614 milyar lira seviyesine geldi. Bunun yüzde 64'ü Hazine ve Maje Bakanlığı, yüzde 36'sı ise katılım bankaları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi.

BORSA İSTANBUL VE KATILIM ESASLI YATIRIM FONLARI Bu tablo bize sukukun, alternatif bir araç olarak sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. Menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de reel olarak yüzde 47 oranında arttı. Bu dönemde katılım esaslı yatırım fonlarının büyüklüğü ise yüzde 74 arttı. Borsa İstanbul'daki 6,3 milyon yatırımcının yüzde 4,4'ü katılım endeksi kapsamındaki şirketlere yatırım yaptı.