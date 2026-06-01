Enflasyonda gözler 5 Haziran'da! Ekonomistlerin mayıs ayı beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta aylık enflasyonun yüzde 1,65 olarak gerçekleşeceğini öngörürken, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,53 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.