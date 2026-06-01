Enflasyonda gözler 5 Haziran'da! Ekonomistlerin mayıs ayı beklentisi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta aylık enflasyonun yüzde 1,65 olarak gerçekleşeceğini öngörürken, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,53 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.
AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,65 artması bekleniyor.
Ankete katılan ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 arasında değişirken, ortalama beklenti yüzde 1,65 olarak hesaplandı.
YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin ortalama tahminine göre nisanda yüzde 32,37 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e yükselmesi bekleniyor.
Böylece aylık enflasyonda yavaşlama öngörülse de yıllık enflasyonun baz etkisi nedeniyle sınırlı yükseliş göstermesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,40
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,40 olarak belirlendi. Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 4,18 artış göstermişti.
Mayıs ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veriler, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentileri açısından da yakından takip edilecek.