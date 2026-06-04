Bakan Şimşek'ten yatırım çağrısı: Türkiye'ye gelin üretin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3'üncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu yeni teşvikleri açıkladı. Üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e indirildiğini belirten Şimşek, hizmet ihracatı ve İstanbul Finans Merkezi için de önemli vergi avantajları sağlandığını söyledi. Türkiye'nin küresel İslami finans alanında daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Şimşek, uluslararası yatırımcılara "Türkiye'ye gelin ve yatırım yapın" çağrısında bulundu.

İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yeni teşvikleri anlattı. Üretim yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e düşürüldüğünü açıklayan Şimşek, hizmet ihracatı, transit ticaret ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan vergi muafiyetlerinin Türkiye'yi küresel yatırımcılar için cazip bir merkez haline getireceğini ifade etti. Programa Hazine Şimşek'in yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay, Kalyon Holding ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, iş insanları ve akademi dünyasından birçok kişi katıldı. Zirvenin bugünkü oturumlarında 'Sermayenin küresel vizyonu', 'Kapsayıcı refah' ve 'Sürdürülebilir kalkınma' modelleri ele alındı. İSLAMİ FİNANSTA TÜRKİYE HEDEF BÜYÜTÜYOR Zirvede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Burada yeteneği, girişimcileri, sermayeyi ve doğrudan yabancı yatırımı çekmeye çalışıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Parlamentonun onayından zaten geçmişti. Eğer bir üreticiyseniz ve Türkiye'de opere ediyorsanız kurumlar verginiz 12,5'e indirildi. Bu, en rekabetçi kurumlar vergisi oranlarından biri, dünyada yükselen piyasalarda en rekabetçi rakamlardan biri. Türkiye'ye gelin ve yatırım yapın" dedi.

FOTOĞRAF: AA KÜRESEL İSLAMİ FİNANSIN BÜYÜME POTANSİYELİ Bakan Mehmet Şimşek, "Bildiğiniz üzere İslami finans, reel sektörle, reel ekonomiyle doğrudan ilişkili. İslami finansta her parasal finansal işlem, gerçek bir varlıkla güvence altına alınmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bizim de ihtiyacımız olan şeylerden birisi bu. Yine aynı şekilde İslami finans yaklaşımında risk ve kazanç ilgili taraflarca paylaşılıyor. İslami finans varlıkları açısından da ölçeklendirmeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada sol tarafta İslami finans varlıklarını görüyorsunuz, nominal olarak ABD doları cinsinden 2000 yılından beri 48,5 kat artmış. Bu kötü bir performans değil, tam tersine çok etkileyici bir performans ve cesaretlendirici bir performans. Ancak küresel finans kurumları tarafından yönetilen küresel finansal varlıklara baktığımızda, 2000 yılından beri bunun 6 katına çıktığını görüyoruz. İslami finans olarak kat etmemiz gereken bir yol var. Bu da birçok ülke için önemli fırsatlar teşkil ediyor, Türkiye de bunlardan bir tanesi. İslami finans varlıklarına baktığımızda İran'ın bu anlamda önde geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin ise 9'uncu sırada geldiğini görüyoruz. Bu sıralamada ilk 5'te olmayı çok isteriz" diye konuştu.

FOTOĞRAF: AA ŞİMŞEK'TEN YATIRIM ÇAĞRISI: "TÜRKİYE'YE GELİN" Bakan Şimşek, "Ekonomimizi daha dirençli hale getirmek için neler yapabiliriz? Şunu unutmayalım, her zaman şoklar içinde olan bir dünya içinde yaşamaktayız. Her yerde çatışma ortamı var. Bu anlamda ekonomimizin dirençli olması ve çeşitli tamponlara sahip olması gerekiyor. Bu da İslami finansmana daha çok eğilmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Değer zincirinde yukarı yönlü hareket için endüstriyel bir dönüşümden geçiyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümüde hızlandırıyoruz aynı şekilde. Demiryolları gibi daha üretken alanlara odaklanıyoruz. Burada yeteneği, girişimcileri, sermayeyi ve doğrudan yabancı yatırımı çekmeye çalışıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Parlamentonun onayından zaten geçmişti. Eğer bir üreticiyseniz ve Türkiye'de opere ediyorsanız kurumlar verginiz 12,5'e indirildi. Bu, en rekabetçi kurumlar vergisi oranlarından biri, dünyada yükselen piyasalarda en rekabetçi rakamlardan biri. Türkiye'ye gelin ve yatırım yapın" ifadelerini kullandı. HİZMET İHRACATINA VERGİ AVANTAJI Bakan Şimşek, "Hizmet ihracatında yüzde 100'lük bir vergi muafiyeti var. Çünkü bizim hizmet alanında, servis alanında kaslarımız güçlü. Mesela medikal turizmde en üst sıralardayız. Yazılım, bilgisayar oyunları, medikal turizm, eğitim, mühendislik, tasarım ve danışmanlık alanlarında hizmet ihracatında yüzde 0 şu anda vergi. Şimdi eğitim ihracatında dünyada 6'ncı sıradayız, üniversite ihracatı, üniversite eğitimi ihracatı anlamında. 380 binden fazla global öğrenci, yabancı öğrenci Türkiye'de çalışıyor. Yüzde 0'lık bir kurumlar vergisi var transitte. Diyelim ki bir finansal merkez opere ediyorsunuz, yüzde 95'lik bir vergi muafiyeti söz konusu. Yakın zamanda İstanbul Finans Merkezi dolmuş olacak ve yüzde 100'lük vergi muafiyetini ülkenin geri kalanına da yaymış olacağız. Eğer transit ticaret yapıyorsanız burada bir ofisiniz olduğundan emin olun" dedi. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İÇİN YENİ TEŞVİKLER Bakan Şimşek , "Şimdi çok uluslu bir şirketsiniz diyelim, birkaç ülkede faaliyette bulunuyorsunuz. Eğer Türkiye'de, merkezinizi İstanbul Finans Merkezi'nde konuşlandırırsanız yüzde 100'lik bir kurumlar vergisi muafiyeti olacak ve asgari ücretin 6 katına kadar da sıfır vergi durumu söz konusu olacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi olmayacak. Singapur'la, Hollanda'yla, Hong Kong'la rekabet etmek istiyoruz. Bu yüzden Türkiye'yi en üst noktalara konumlandırmak istiyoruz. İslami finansı destekleme konusunda kararlıyız. Bu, daha dayanıklı bir Türk ekonomisi için kilit bir rol oynayacak" diye konuştu.