Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü (bugün) açıklayacak. Ekonomistlerin katıldığı beklenti anketinde aylık enflasyon tahmini ortalama yüzde 1,65 olarak hesaplandı. Beklentilere göre yıllık enflasyonun nisandaki yüzde 32,37 seviyesinden mayısta yüzde 32,53'e yükselmesi öngörülüyor.
Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veri, yılın beşinci enflasyon göstergesi olacak ve piyasalarda yakından takip edilecek.
TÜİK tarafından yayımlanacak veriler kapsamında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçları da duyurulacak.
NİSAN AYINDA ENFLASYON HANGİ SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİ?
TÜİK verilerine göre nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,18 arttı. Aynı dönemde Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 3,17 olarak kaydedildi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,37 olurken, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 seviyesinde gerçekleşti.
EKONOMİSTLERİN MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Ankette aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 olarak hesaplandı.
Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında şekillendi. Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 32,53 seviyesine yükselmesi bekleniyor.