Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veri, yılın beşinci enflasyon göstergesi olacak ve piyasalarda yakından takip edilecek.

TÜİK tarafından yayımlanacak veriler kapsamında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçları da duyurulacak.