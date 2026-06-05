CANLI YAYIN

Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü (bugün) açıklayacak. Ekonomistlerin katıldığı beklenti anketinde aylık enflasyon tahmini ortalama yüzde 1,65 olarak hesaplandı. Beklentilere göre yıllık enflasyonun nisandaki yüzde 32,37 seviyesinden mayısta yüzde 32,53'e yükselmesi öngörülüyor.

Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veri, yılın beşinci enflasyon göstergesi olacak ve piyasalarda yakından takip edilecek.

TÜİK tarafından yayımlanacak veriler kapsamında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçları da duyurulacak.

Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor - 1

NİSAN AYINDA ENFLASYON HANGİ SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİ?

TÜİK verilerine göre nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,18 arttı. Aynı dönemde Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 3,17 olarak kaydedildi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,37 olurken, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 seviyesinde gerçekleşti.

Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor - 2

EKONOMİSTLERİN MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Ankette aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında şekillendi. Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 32,53 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor - 3

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,40

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu.

Açıklanacak mayıs ayı verileri, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentileri ve enflasyon görünümü açısından yakından izlenecek.

Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor - 4

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü açıklayacak.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç?

Beklenti anketine göre ekonomistlerin ortalama aylık enflasyon tahmini yüzde 1,65 seviyesinde bulunuyor.

Nisan ayında yıllık enflasyon kaç olmuştu?

Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,37 olarak kaydedilmişti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir?

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 29,40 oldu.

Gözler TÜİK'te! Mayıs ayı enflasyonu açıklanıyor - 5

Mayıs ayı enflasyon rakamları, ekonomik görünüm ve para politikası beklentileri açısından piyasaların odağında yer alıyor. Açıklanacak veriler, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olacak.

Emekliye enflasyon zammı! En düşük 23 bin lira maaşEmekliye enflasyon zammı! En düşük 23 bin lira maaş EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI! EN DÜŞÜK 23 BİN LİRA MAAŞ
Enflasyon beklentisi açıklandıEnflasyon beklentisi açıklandı ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI
TÜİK mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?TÜİK mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın