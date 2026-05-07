Gümüş'te büyük fırsat kapıda mı? İslam Memiş'ten yatırımcılara "emanet" uyarısı
Küresel piyasalar adeta ateş hattına dönerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber ekranlarında ekonomideki sert dalgalanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, geçtiğimiz yıl yükseliş rekoru kıran gümüşe yönelik merak edilen soruları yanıtlayarak, tıp, teknoloji ve endüstri sanayiindeki kullanım alanı nedeniyle kıymetli bir maden olduğuna dikkat çekti. İslam Memiş ayrıca yatırımcıları birikimlerini korumak için emanet yöntemiyle hiç kimseye güvenmemeleri konusunda uyardı.
ABD-İsrail İran savaşıyla küresel piyasalar her dakika etkilenirken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı altın ve gümüş gibi önemli madenlere çevrildi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz yıl kaydettiği ivmeyle yatırımcısının yüzünü güldüren gümüşe yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, gümüşün Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmediğine dikkat çekerken sanayi ve ticari alanlardaki kullanımı nedeniyle kıymetli madenler arasında yer aldığını vurguladı. Ünlü ekonomist ayrıca vatandaşları son yıllarda artan kuyumcu dolandırıcılığına karşı kritik uyarılarda bulunarak hiç kimseye emanet yöntemiyle birikimlerini teslim etmemeleri gerektiğini belirtti.
GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ
Piyasalarda gümüş TL (06 Mayıs 2026 tarihinde alış: 109 satış 115) seviyelerinde ilerlerken Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır" ifadelerini kullandı.
Çin'in Ocak ayında gümüş ithalatına yasak getirdiğini hatırlatan Memiş, "Rusya dünyada bir ilki yaparak gümüşü rezerv para olarak kasalarına aldı ve tanıdı. Muhteşem bir hamle yaptı. Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir" sözleriyle gümüşün altını tahtından ettiğini aktardı.
DARPHANE SERTİFİKASINDA 'BALON' FİYATLAMA: YÜZDE 200'LÜK UÇURUM!
Piyasalardaki normalleşme için değer takibinin kritik olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Piyasanın normalleşmesi için değerini takip etmek, aynı eş değerde olmak lazım. Ancak önümüzdeki dönemlerde, aylarda veya yıllarda tekrar Darphane sertifikası ile Kapalıçarşı piyasası arasında yüzde 200'lük, yüzde 100'lük bir fark oluşursa, bu sefer yatırımcı buradakini satıp nakitini alıp tekrar Kapalıçarşı piyasasından fiziki olarak altınını koyabilir ve oradaki yüzde 100 getiriyi cebine koyabilir" sözleriyle yatırımcıyı uyardı.
Rakamlardaki dehşet verici farka dikkat çeken uzman, gram altının 6.800 lira olduğu bir ortamda 0,1 gramlık bir hissenin karşılığı olan altın sertifikasının 80 lira olduğunu, bunun da gram bazında 680 liraya değil 800 liraya tekabül ettiğini belirterek, "Bu fark talepten kaynaklanıyor, 5 milyon adetle sınırlı olduğu için fiyat farkı artabiliyor. Mart ayındaki 9.000 dolarlık işçilikler 300-400 dolara geriledi ancak Darphane sertifikasındaki talep arttıkça bu fark kalıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.