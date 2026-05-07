Gümüş'te büyük fırsat kapıda mı? İslam Memiş'ten yatırımcılara "emanet" uyarısı

Memiş, gümüşün Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmediğine dikkat çekerken sanayi ve ticari alanlardaki kullanımı nedeniyle kıymetli madenler arasında yer aldığını vurguladı. Ünlü ekonomist ayrıca vatandaşları son yıllarda artan kuyumcu dolandırıcılığına karşı kritik uyarılarda bulunarak hiç kimseye emanet yöntemiyle birikimlerini teslim etmemeleri gerektiğini belirtti.

ABD-İsrail İran savaşıyla küresel piyasalar her dakika etkilenirken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı altın ve gümüş gibi önemli madenlere çevrildi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz yıl kaydettiği ivmeyle yatırımcısının yüzünü güldüren gümüşe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ

Piyasalarda gümüş TL (06 Mayıs 2026 tarihinde alış: 109 satış 115) seviyelerinde ilerlerken Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır" ifadelerini kullandı.

Çin'in Ocak ayında gümüş ithalatına yasak getirdiğini hatırlatan Memiş, "Rusya dünyada bir ilki yaparak gümüşü rezerv para olarak kasalarına aldı ve tanıdı. Muhteşem bir hamle yaptı. Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir" sözleriyle gümüşün altını tahtından ettiğini aktardı.