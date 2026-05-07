Gümüş'te büyük fırsat kapıda mı? İslam Memiş'ten yatırımcılara "emanet" uyarısı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Küresel piyasalar adeta ateş hattına dönerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber ekranlarında ekonomideki sert dalgalanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, geçtiğimiz yıl yükseliş rekoru kıran gümüşe yönelik merak edilen soruları yanıtlayarak, tıp, teknoloji ve endüstri sanayiindeki kullanım alanı nedeniyle kıymetli bir maden olduğuna dikkat çekti. İslam Memiş ayrıca yatırımcıları birikimlerini korumak için emanet yöntemiyle hiç kimseye güvenmemeleri konusunda uyardı.

ABD-İsrail İran savaşıyla küresel piyasalar her dakika etkilenirken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı altın ve gümüş gibi önemli madenlere çevrildi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz yıl kaydettiği ivmeyle yatırımcısının yüzünü güldüren gümüşe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA EMANET UYARISI

Memiş, gümüşün Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmediğine dikkat çekerken sanayi ve ticari alanlardaki kullanımı nedeniyle kıymetli madenler arasında yer aldığını vurguladı. Ünlü ekonomist ayrıca vatandaşları son yıllarda artan kuyumcu dolandırıcılığına karşı kritik uyarılarda bulunarak hiç kimseye emanet yöntemiyle birikimlerini teslim etmemeleri gerektiğini belirtti.

GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ

Piyasalarda gümüş TL (06 Mayıs 2026 tarihinde alış: 109 satış 115) seviyelerinde ilerlerken Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır" ifadelerini kullandı.

Çin'in Ocak ayında gümüş ithalatına yasak getirdiğini hatırlatan Memiş, "Rusya dünyada bir ilki yaparak gümüşü rezerv para olarak kasalarına aldı ve tanıdı. Muhteşem bir hamle yaptı. Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir" sözleriyle gümüşün altını tahtından ettiğini aktardı.

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün kullanım alanlarına dikket çekerken altının gerisinde kaldığını fakat önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

DARPHANE SERTİFİKASINDA 'BALON' FİYATLAMA: YÜZDE 200'LÜK UÇURUM!

Piyasalardaki normalleşme için değer takibinin kritik olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Piyasanın normalleşmesi için değerini takip etmek, aynı eş değerde olmak lazım. Ancak önümüzdeki dönemlerde, aylarda veya yıllarda tekrar Darphane sertifikası ile Kapalıçarşı piyasası arasında yüzde 200'lük, yüzde 100'lük bir fark oluşursa, bu sefer yatırımcı buradakini satıp nakitini alıp tekrar Kapalıçarşı piyasasından fiziki olarak altınını koyabilir ve oradaki yüzde 100 getiriyi cebine koyabilir" sözleriyle yatırımcıyı uyardı.

Rakamlardaki dehşet verici farka dikkat çeken uzman, gram altının 6.800 lira olduğu bir ortamda 0,1 gramlık bir hissenin karşılığı olan altın sertifikasının 80 lira olduğunu, bunun da gram bazında 680 liraya değil 800 liraya tekabül ettiğini belirterek, "Bu fark talepten kaynaklanıyor, 5 milyon adetle sınırlı olduğu için fiyat farkı artabiliyor. Mart ayındaki 9.000 dolarlık işçilikler 300-400 dolara geriledi ancak Darphane sertifikasındaki talep arttıkça bu fark kalıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün geçtiğimiz yıl altına oranla yüzde 200 kar katettiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


FİNANSAL OKURYAZARLIK ÇÖKTÜ: KOLAY PARA TUZAĞI

İnsanların miktar yerine fiyata odaklanmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Eğer fiyata takılırsanız başarılı olamazsınız, miktara odaklanmanız lazım. Benim 100 gram altınımı nasıl 200 gram yapabilirim kısmıyla ilgileneceksiniz" şeklinde konuştu. Toplumdaki ekonomik algının bozulduğunu belirten Memiş, "Kamuoyunda finansal okuryazarlık her geçen yıl zayıflamaya devam ediyor. Biz güçlendirmek için çaba gösteriyoruz ama tam tersi bir etki oluşuyor. İnsanlar 'altın aldım kenarda dursun zengin olayım, araba alayım, evimi büyüteyim' gibi hayaller kuruyor ancak bu bir birikim ve tasarruf aracıdır, uzun vadeli bakmak gerekir" sözleriyle hayalperest yaklaşımlara sert eleştiriler getirdi.

"BİRİKİMLERİNİ BİRİNE EMANET EDEN HER ŞEYİNİ KAYBEDER"

Yatırımcıların 'daha fazla kazanma hırsı' ile dolandırıcılara kapı açtığını belirten İslam Memiş, Denizli'de yaşanan son olayı "Kendine kuyumcu süsü veren bir tefeci, kar payı adı altında insanlardan topladığı altınları aldı ve kaçtı. Adam yıllarca çalışıyor, biriktiriyor, sonra gidip bunu emanet ediyor. Banka 40 bin lira faiz verirken bu kişi 50 bin lira vaat ediyor. Nefis iradenin önüne geçince göz doymuyor" sözleriyle aktardı. Mağdur edebiyatı yapanlara da tepki gösteren Memiş, "Tefeciden parayı alırken devlete sormuyorsun, adam kaçınca 'devlet nerede' diyorsun. Birikimlerini birine emanet eden insan, bir sabah uyandığında her şeyini kaybetmiş olacak" uyarısında bulundu.

İslam Memiş, son yıllarda artan kripto yatırımına karşı vatandaşları uyardı. (AA)

KRİPTO PARADA YAŞANAN YASAL SOYGUN

Kripto para piyasasında yaşanan 'yasal soygun' süreçlerine değinen İslam Memiş, Trump ailesinin Melania ismiyle çıkardığı coin üzerinden çarpıcı bir örnek verdi: "Trump seçim meydanlarında kriptoyu övüyor, Amerika'yı üs yapacağım diyor ama bir yandan da kendi adına meme coinler çıkarıyor. Lansmanda bu coine 100.000 lira yatıran bir yatırımcının elinde bugün sadece 820 lira kaldı. 'Ava giden avlanır' sözü tam da buraya uyuyor." Kripto paraların 122.500 dolardan 58.000 dolara kadar çakıldığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu 'doldur-boşalt' oyunlarına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Memiş, yatırımcıları son yıllarda artan kuyumcu dolandırıcılığına karşı uyarırken emanet hiçbir duruma güvenmemeleri gerektiğini belirtti. (AA)

GELECEK STRATEJİSİ: BİRİKTİRMEYE DEVAM EDİN

2026 yılının bir manipülasyon yılı olacağını belirten İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar manipülasyon devam edecek. Ekranları kapatın, finansal piyasalara bakmayın, sadece işinize bakın ve biriktirmeye gayret edin. Altını sadece bir yatırım aracı olarak görmek yanlış; o bir birikim ve tasarruf aracıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

