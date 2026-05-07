Gram altın için mayıs ve temmuz uyarısı! İslam Memiş rakam verdi
Altın fiyatları, gümüş yatırımı ve kripto para piyasalarındaki son gelişmeler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Finans Uzmanı İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gram altın tahminlerinden Darphane sertifikalarına, kripto paralardaki risklerden güvenli yatırım stratejilerine kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler, yatırımcıları özellikle hızlı kazanç vaatleri ve emanet birikimler konusunda uyardı.
Altın fiyatlarındaki yükseliş trendini değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Mayıs ayında 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Memiş, ons altın tarafında ise yıl sonuna kadar 5 bin 880 dolar seviyesiyle alakalı öngörülerinin geçerliliğini koruduğunu belirterek, "Barış umudunun fiyatlanmasıyla birlikte altın tarafında tekrar bir toparlanma, borsalarda yeni rekorlar görme ihtimalimiz güçleniyor." sözleriyle piyasaların yeni bir hikaye arayışında olduğunu vurguladı.
GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ ALTINI TAHTINDAN ETTİ
Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır." ifadelerini kullandı. Gümüşün getiride altını geride bıraktığına dikkat çeken Memiş, "Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir." sözleriyle çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.
DARPHANE SERTİFİKASINDA "BALON" FİYAT UYARISI
Piyasalardaki normalleşme için değer takibinin kritik olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Piyasanın normalleşmesi için değerini takip etmek, aynı eş değerde olmak lazım. Ancak önümüzdeki dönemlerde Darphane sertifikası ile Kapalıçarşı piyasası arasında yüzde 200'lük bir fark oluşursa, yatırımcı buradakini satıp nakitini alıp tekrar fiziki altın koyarak o getiriyi cebine koyabilir." sözleriyle yatırımcıyı uyardı. Sertifikadaki talep yoğunluğunun fiyat farkını kalıcı kılabileceğini belirten Memiş, "0,1 gramlık altın sertifikasının 80 lira olması, gram bazında altının 800 liraya gelmesi demektir; oysa normal piyasada bu karşılık 680 liradır. Bu fark tamamen talepten kaynaklanan bir balondur." değerlendirmesinde bulundu.
PETROLDE HÜRMÜZ BOĞAZI VE DÜĞÜN SEZONU ETKİSİ
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı ve iç piyasadaki yansımalarını yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Hürmüz açıldı, yeni bir statüye kavuştu, artık Hürmüz'de sorun yok denilmesinin açıklanması lazım. Petrolün ciddi bir düşüş sağlayabilmesi için bu şart." ifadelerini kullandı. Erdem ayrıca, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonunun açılacağını ve altın talebinin önümüzdeki dönemde tekrar artışa geçebileceğini hatırlattı.
"BİRİKİMİNİ EMANET EDEN HER ŞEYİNİ KAYBEDER"
Yatırımcıların 'daha fazla kazanma hırsı' ile dolandırıcılara kapı açtığını belirten İslam Memiş, Denizli'de yaşanan son dolandırıcılık olayını, "Kendine kuyumcu süsü veren bir tefeci, kar payı adı altında topladığı altınlarla kaçtı. Nefis iradenin önüne geçince göz doymuyor. Tefeciden parayı alırken devlete sormuyorsun, adam kaçınca 'devlet nerede' diyorsun. Birikimlerini birine emanet eden insan, bir sabah uyandığında her şeyini kaybetmiş olacak." sözleriyle aktararak vatandaşları sert bir dille uyardı.
KRİPTO PARADA "TRUMP" MODELİ YASAL SOYGUN
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyonlara değinen İslam Memiş, Trump ailesinin Melania ismiyle çıkardığı coin üzerinden, "Trump seçim meydanlarında kriptoyu övüyor ama bir yandan da kendi adına meme coinler çıkarıyor. Lansmanda bu coine 100.000 lira yatıran bir yatırımcının elinde bugün sadece 820 lira kaldı. Ava giden avlanır sözü tam da buraya uyuyor." ifadelerini kullandı. Kripto paraların 122.500 dolardan 58.000 dolara kadar çakıldığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu 'doldur-boşalt' oyunlarına karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.