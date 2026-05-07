Gram altın için mayıs ve temmuz uyarısı! İslam Memiş rakam verdi

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendini değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Mayıs ayında 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Memiş, ons altın tarafında ise yıl sonuna kadar 5 bin 880 dolar seviyesiyle alakalı öngörülerinin geçerliliğini koruduğunu belirterek, "Barış umudunun fiyatlanmasıyla birlikte altın tarafında tekrar bir toparlanma, borsalarda yeni rekorlar görme ihtimalimiz güçleniyor." sözleriyle piyasaların yeni bir hikaye arayışında olduğunu vurguladı.

GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır." ifadelerini kullandı. Gümüşün getiride altını geride bıraktığına dikkat çeken Memiş, "Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir." sözleriyle çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.