Düğün yapacaklar için altın fırsatı! İslam Memiş A Haber'de: Gram altında 7500 TL beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşında ateşkesi süresiz olarak uzatması ve Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açıyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın piyasalarında değişken seyir sürerken, Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'e ekranlarından yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş 2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna dikkat çekerken, altın alacaklar için sürecin bir fırsat dönemi olduğunu vurguladı. İslam Memiş ayrıca hali hazırda altın yatırımı bulunanlar için ise mayıs ayına işaret ederken "Gram altın 7.000-7.500 TL aralığına yerleşebilir" dedi.

ABD ve İran hattında yaşanan sert açıklamaların ardından Donald Trump'ın ateşkes sürecini süresiz olarak uzatma kararı küresel piyasaları adeta altüst etti. Petrol 100 doları aşarken, altın gümüş gibi değerli madenlerde ise ciddi oranda düşüş yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

İSLAM MEMİŞ A HABER'DE! ALTINDA ALIM FIRSATI: GRAM 7500 TL'Yİ GÖREBİLİR

MANİPÜLASYON PİYASASI YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Küresel piyasalarda yaşanan her hareketin ardında sinsi bir plan olduğunu belirten İslam Memiş, yatırımcıların bu sürece alışması gerektiğini vurgulayarak, İslam Memiş, "Pazarlık sürecinde ister barış haberi gelsin, ister savaşa devam haberi gelsin; yıl sonuna kadar küresel piyasaları, bütün yatırım araçlarını rahat bırakmayacaklar. O yüzden izleyicilerimiz bu yılın bir manipülasyon piyasası olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini bir kere kabullenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Memiş, piyasalardaki zaman algısının da değiştiğini söyleyerek, İslam Memiş, "Artık piyasalar için bir gün çok uzun bir süre. Bir yılda gördüğümüz hareketleri aynı gün içinde görmeye başladık. Bu çok büyük bir değişim süreci" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna dikkat çekerek altın yatırımcısının ani kararlar almaması konusunda uyardı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

MERKEZ BANKASI KARARI ÖNCESİ KRİTİK EŞİK

Bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı, tüm yatırımcıların gözünü Ankara'ya çevirdi. Ateşkes sürecinin devam etmesinin bir iyimserlik işareti olduğunu dile getiren İslam Memiş, "En azından ateşkes devam edecek cümlesi iyimserliği işaret ediyor. Evet, bir verimsizlik var, gelen mesajlar kafa karışıklığına neden oluyor ama en azından savaşın devam etmiyor olması Merkez Bankası'nın da 'bekle-gör' politikasında elini rahatlatır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BORSA VE ALTINDA "SERT DALGALANMA" ALARMI

Masanın dağılması durumunda piyasalarda yaşanacak depremin senaryosunu çizen Memiş, rakam vererek uyardı. İslam Memiş, "Masanın dağılması büyük bir ihtimalle bugün borsalarda da hissedilebilir. 14.000 puan seviyesinin altına sarkabilir. Altın tarafındaki düşüşler 4.650 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tekrar 4.500 dolar seviyesi test edilebilir. Brent petrolün varil fiyatı ise tekrar 105 dolara yükselebilir. Bu sert dalgalanmalara hazır olmak lazım" ifadelerini kullandı. Uzman isim, bu fırtınalı ortamda en mantıklı hareketin, yatırım araçlarının fiyatını bırakıp sessizce kenarda beklemek olduğunu vurguladı.

DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN "ALTIN" FIRSATI

Fiyatlardaki baskılanmanın sonsuza kadar sürmeyeceğini hatırlatan Memiş, borcu olan vatandaşlar için bir fırsat penceresi açıldığını belirterek, İslam Memiş, "Düğün yapacaklar veya borcu olanlar aslında bir fırsat daha yakalamış durumda. Mayıs ayı itibarıyla artık altın ve gümüş tarafında yükselişlerin konuşulacağı bir dönem karşımızda olabilir. Bu baskılanma, bu düşüşler aylar boyu devam etmeyecek. Nakit bulanlar bunu bir fırsat olarak görmeli" sözleriyle aktardı.

İslam Memiş altında mayıs ayına işaret ederken ʺyükseliş trendiʺ yaşanacağını vurgulayarak altın almayı düşünenlere alımlar için ʺtam zamanıʺ olduğuna dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"GRAM ALTIN 7.500 LİRAYI ZORLAYABİLİR"

Mayıs ayı için "yeni bir yükseliş trendi" bekleyen Memiş, izleyicilere tarihi zirveleri işaret ederek, İslam Memiş, "Mayıs ayı itibarıyla tekrar 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkan veya 5.200 dolar seviyesini zorlayan bir ons altın karşımızda olabilir. Yine gram altın tarafında 7.000-7.500 lira aralığına yerleşebilir bir tablo var. Teknik olarak bu ihtimal güçlü. Düğün yapacaklar rehavete kapılmasın, bu fırsatlar sürekli kalmayacak" uyarısında bulundu.

Ocak ayından bugüne yaşanan sert düşüşü örneklerle açıklayan İslam Memiş, yatırımcıyı şaşkına çeviren rakamları paylaştı. İslam Memiş, "Ocak ayıyla bugüne baktığımızda, 3 ayda 10 gramlık bir ajda bilezikte 10.000 liralık bir düşüş oldu. Çeyrek altında 1.500 lira, tam altında ise 5.000-6.000 lira civarında bir gerileme var. Bu süreç çok kalıcı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ CEPHESİNDE TARİHİ ÇAKIŞ

Gümüş fiyatlarındaki dramatik değişimi de detaylandıran ünlü uzman, İslam Memiş, "Ocak ayında gümüşün ons tarafında 122 dolar vardı, gram tarafında 180 lira seviyesi vardı. Ama şu ana bakıyoruz; 76 dolar seviyesinde bir gümüş ons fiyatı ve 110 lira seviyesinde bir gram gümüş fiyatı karşımızda. Bunları da çeşitlilik anlamında göz önünde bulundurmak lazım" şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

İRAN'IN 200 DOLARLIK "NÜKLEER" ETKİLİ TEHDİDİ

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla enerji piyasalarından son duruma dikkat çeken Memiş, İran'ın petrol fiyatları üzerindeki ürkütücü uyarısına dikkat çekerek "Eğer İran'ın söylediği gibi 200 dolara hazır olun tehdidi gerçekleşirse o zaman artık fiyatları konuşmanın, piyasayı konuşmanın hiçbir manası yok, çarşı pazar karışır" ifadelerini kullandı. Bu durumun küresel bir kaosu tetikleyeceğini belirten Memiş, "Umarım 200 doları gören bir Brent petrol olmaz karşımızda. Aksi halde bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon kalıcı olarak patlak verir, Merkez Bankaları mecburen faiz artırım sürecine başlar, alım gücü azalır ve piyasalardaki bütün ayarlar bozulur" sözleriyle dünya ekonomisini bekleyen tehlikeyi işaret etti.

KÜRESEL SİSTEMDE "BÜYÜK RESETLEME" OPERASYONU

Piyasalardaki dalgalanmaların tesadüf olmadığını, sinsi bir planın parçası olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Büyük resetlemeye hazırlık yapmak için bilerek ve isteyerek piyasayı manipüle etmeye devam ediyorlar. Savaşı çıkaranlar biliyor ki Hürmüz Boğazı kapatılacak. Boğaz kapandığında Körfez ülkeleri ihracat yapamayacak, nakde ihtiyaç duyacak ve mecburen altın satmak zorunda kalacaklar" şeklinde konuştu. Petrol fiyatlarının bu süreçte tırmanacağını, Rusya ve Çin'in elinin güçleneceğini dile getiren Memiş, "Amerika zaten dünyadaki petrolün yüzde 51'ini kontrol ediyor, sistemli bir senaryo uygulanıyor" tespitinde bulundu.

ALTINDAKİ "İŞÇİLİK" TUZAĞI BOZULDU: ŞİMDİ ALMA VAKTİ Mİ?

Vatandaşın en çok merak ettiği altın fiyatlarındaki dengesizliklere de açıklık getiren İslam Memiş, Mart ayındaki fırsatçılığın sona erdiğini müjdeledi. İslam Memiş, "Mart ayında Kapalıçarşı'da altın kalmadığı dönemde fırsatçılar bir kilogram külçe altına 9 bin dolar işçilik koymuştu. O zaman vatandaşa 'bankadan alın' dedik. Ancak şu an işçilikler tamamen kapandı, Londra borsasıyla Türkiye piyasası dengelendi" şeklinde konuştu. Kuyumcu esnafının Ticaret Bakanlığı denetiminde olduğunu hatırlatan Memiş, "Yetki belgesi olan kuyumculardan fiziki altın artık gönül rahatlığıyla alınabilir, piyasada altın bol miktarda var" uyarısında bulundu.

