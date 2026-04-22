ABD ve İran hattında yaşanan sert açıklamaların ardından Donald Trump'ın ateşkes sürecini süresiz olarak uzatma kararı küresel piyasaları adeta altüst etti. Petrol 100 doları aşarken, altın gümüş gibi değerli madenlerde ise ciddi oranda düşüş yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

MANİPÜLASYON PİYASASI YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Küresel piyasalarda yaşanan her hareketin ardında sinsi bir plan olduğunu belirten İslam Memiş, yatırımcıların bu sürece alışması gerektiğini vurgulayarak, İslam Memiş, "Pazarlık sürecinde ister barış haberi gelsin, ister savaşa devam haberi gelsin; yıl sonuna kadar küresel piyasaları, bütün yatırım araçlarını rahat bırakmayacaklar. O yüzden izleyicilerimiz bu yılın bir manipülasyon piyasası olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini bir kere kabullenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Memiş, piyasalardaki zaman algısının da değiştiğini söyleyerek, İslam Memiş, "Artık piyasalar için bir gün çok uzun bir süre. Bir yılda gördüğümüz hareketleri aynı gün içinde görmeye başladık. Bu çok büyük bir değişim süreci" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.