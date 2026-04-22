Düğün yapacaklar için altın fırsatı! İslam Memiş A Haber'de: Gram altında 7500 TL beklentisi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşında ateşkesi süresiz olarak uzatması ve Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açıyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın piyasalarında değişken seyir sürerken, Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'e ekranlarından yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş 2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna dikkat çekerken, altın alacaklar için sürecin bir fırsat dönemi olduğunu vurguladı. İslam Memiş ayrıca hali hazırda altın yatırımı bulunanlar için ise mayıs ayına işaret ederken "Gram altın 7.000-7.500 TL aralığına yerleşebilir" dedi.
ABD ve İran hattında yaşanan sert açıklamaların ardından Donald Trump'ın ateşkes sürecini süresiz olarak uzatma kararı küresel piyasaları adeta altüst etti. Petrol 100 doları aşarken, altın gümüş gibi değerli madenlerde ise ciddi oranda düşüş yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
MANİPÜLASYON PİYASASI YIL SONUNA KADAR SÜRECEK
Küresel piyasalarda yaşanan her hareketin ardında sinsi bir plan olduğunu belirten İslam Memiş, yatırımcıların bu sürece alışması gerektiğini vurgulayarak, İslam Memiş, "Pazarlık sürecinde ister barış haberi gelsin, ister savaşa devam haberi gelsin; yıl sonuna kadar küresel piyasaları, bütün yatırım araçlarını rahat bırakmayacaklar. O yüzden izleyicilerimiz bu yılın bir manipülasyon piyasası olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini bir kere kabullenmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Memiş, piyasalardaki zaman algısının da değiştiğini söyleyerek, İslam Memiş, "Artık piyasalar için bir gün çok uzun bir süre. Bir yılda gördüğümüz hareketleri aynı gün içinde görmeye başladık. Bu çok büyük bir değişim süreci" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
MERKEZ BANKASI KARARI ÖNCESİ KRİTİK EŞİK
Bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı, tüm yatırımcıların gözünü Ankara'ya çevirdi. Ateşkes sürecinin devam etmesinin bir iyimserlik işareti olduğunu dile getiren İslam Memiş, "En azından ateşkes devam edecek cümlesi iyimserliği işaret ediyor. Evet, bir verimsizlik var, gelen mesajlar kafa karışıklığına neden oluyor ama en azından savaşın devam etmiyor olması Merkez Bankası'nın da 'bekle-gör' politikasında elini rahatlatır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
BORSA VE ALTINDA "SERT DALGALANMA" ALARMI
Masanın dağılması durumunda piyasalarda yaşanacak depremin senaryosunu çizen Memiş, rakam vererek uyardı. İslam Memiş, "Masanın dağılması büyük bir ihtimalle bugün borsalarda da hissedilebilir. 14.000 puan seviyesinin altına sarkabilir. Altın tarafındaki düşüşler 4.650 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tekrar 4.500 dolar seviyesi test edilebilir. Brent petrolün varil fiyatı ise tekrar 105 dolara yükselebilir. Bu sert dalgalanmalara hazır olmak lazım" ifadelerini kullandı. Uzman isim, bu fırtınalı ortamda en mantıklı hareketin, yatırım araçlarının fiyatını bırakıp sessizce kenarda beklemek olduğunu vurguladı.