Altın sahipleri dikkat! Gram altın 7 bin lirayı gördü: Pakistan krizi rotayı değiştirdi
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, piyasalardaki Pakistan kilitlenmesini A Haber'de değerlendirdi. Petrolün 82 dolara gerilemesi ve altının 7 bin lirayı test etmesinin ardından Hürmüz Boğazı ve ateşkes süreci gündeme oturdu. Küresel piyasalarla birlikte Türkiye de Pakistan’dan gelecek haberlere odaklanırken, TCMB faiz kararı öncesi riskler masaya yatırıldı.
PETROLDE %8'LİK GERİLEME: GÖZLER TRUMP VE İRAN'DA
Petrol fiyatlarındaki düşüşün piyasalara yansımasını değerlendiren Faruk Erdem, "Petrol 82-83 dolara kadar geriledi, %8'in üzerinde bir düşüş oldu. Aslında 60 dolarlardan buraya geldiği için toparlanma biraz zor olacak. Piyasalar şu anda müzakere olup olmayacağını bekliyor. Trump'tan olumlu açıklamalar var, İran tarafı ne diyecek bu önemli" ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN HEYETİ VE ATEŞKES SÜRECİ TAKİPTE
Bölgesel gerginliğin piyasalar üzerindeki baskısına değinen Erdem, "Pakistan'dan heyetlerin geldiğine yönelik haberler geliyor. Ateşkesin bitmesine bir gün kaldı, uzayıp uzamayacağı merak konusu. Dolayısıyla tüm piyasalarda bir gerginlik hakim" sözleriyle süreci aktardı.
BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF HAVA
Cuma günkü yükselişin ardından borsadaki seyri yorumlayan Faruk Erdem, "Borsa İstanbul'da bugün %1'in altında, çok anlamı olmayan bir yükseliş var ama genel olarak pozitif bir hava hakim. Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Benim beklentim, enflasyon riskleri devam ettiği için faizin sabit tutulacağı yönünde" açıklamasında bulundu.
ALTIN MI PETROL MÜ? HÜRMÜZ DENGESİ
Altın ve petrol arasındaki ters korelasyona dikkat çeken Erdem, "Cuma günü altında bir ralli yaşanmıştı, gram altın 7 bin lirayı görmüştü. Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapandığına dair haberlerle petrol yeniden yükseldi. Petrol yükseldikçe enflasyon riski artıyor, bu da altını aşağı yönlü baskılıyor. Şu anki tablo aslında bir bekleme tablosu" dedi.
PİYASALAR PAKİSTAN'A KİLİTLENDİ
Gelecek haberlerin piyasaların yönünü tayin edeceğini belirten Faruk Erdem, "Pakistan'dan iyi haberler gelirse altının yükseldiğini, petrolün düştüğünü, borsaların da yükseldiğini göreceğiz. Kötü haber gelirse petrolü tekrar 100 dolarlarda görebiliriz, borsalarda ise satış başlar. Bugün bütün küresel piyasalarla birlikte biz de Pakistan'a kilitlenmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.