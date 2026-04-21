Altın sahipleri dikkat! Gram altın 7 bin lirayı gördü: Pakistan krizi rotayı değiştirdi

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilim ve Pakistan'dan gelecek haberlere kilitlendi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve altındaki hareketlilik yatırımcıyı heyecanlandırırken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem piyasalardaki son durumu A Haber ekranlarında analiz etti. Erdem, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ve ateşkes sürecinin borsa, altın ve petrol üzerindeki kritik etkilerini tek tek sıraladı.

PETROLDE %8'LİK GERİLEME: GÖZLER TRUMP VE İRAN'DA

Petrol fiyatlarındaki düşüşün piyasalara yansımasını değerlendiren Faruk Erdem, "Petrol 82-83 dolara kadar geriledi, %8'in üzerinde bir düşüş oldu. Aslında 60 dolarlardan buraya geldiği için toparlanma biraz zor olacak. Piyasalar şu anda müzakere olup olmayacağını bekliyor. Trump'tan olumlu açıklamalar var, İran tarafı ne diyecek bu önemli" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN HEYETİ VE ATEŞKES SÜRECİ TAKİPTE

Bölgesel gerginliğin piyasalar üzerindeki baskısına değinen Erdem, "Pakistan'dan heyetlerin geldiğine yönelik haberler geliyor. Ateşkesin bitmesine bir gün kaldı, uzayıp uzamayacağı merak konusu. Dolayısıyla tüm piyasalarda bir gerginlik hakim" sözleriyle süreci aktardı.