Gram altında rüzgar tersine döndü! Uzman isim tarih verdi: 10.000 TL sürpriz değil

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 13:04 ahaber.com.tr - Özel Haber

Finans Uzmanı İslam Memiş gram altın için yıl sonu tahminini paylaştı. Kalıcı barışın sağlanması halinde altın fiyatlarındaki yükselişin hız kazanacağını belirten Memiş, "Ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, gram altın tarafında ise 10 bin lira seviyesi bizim için hedef konumundadır" dedi.

Altın piyasalarında küresel gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde oldukça hareketli bir hafta başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol ve değerli metaller üzerindeki etkisi sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yatırımcıların merakla beklediği "Altın yükselecek mi?" sorusuna yanıt veren Memiş, hem yaz ayları hem de yıl sonu için çarpıcı rakamlar verdi. İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

İSLAM MEMİŞ'TEN "HÜRMÜZ" VURGUSU Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki dalgalanmaya dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Piyasalar şu anda satıcılı haftaya başladı. Cuma günü olumlu bir seyir vardı ancak cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılmasıyla rüzgar tersine döndü. Bu durum petrol fiyatlarında hızlı yükselişlere, altın ve borsa tarafında ise düşüşlere neden oldu" ifadelerini kullandı.

Brent petrolün varil fiyatının 97 dolar seviyesine çıktığını belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 792 dolar, Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 918 lira seviyesinde. Bu hafta çok sert düşüşler beklemiyoruz, gram altında 6 bin 900 ile 7 bin lira aralığını takip edeceğiz" sözleriyle piyasanın mevcut tablosunu özetledi.

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR" Savaş dönemlerinde piyasaların manipülasyona açık olduğunu vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıya ve düğün yapacaklara önemli mesajlar verdi. İslam Memiş, "Savaşla birlikte bir manipülasyon piyasası oluştu. Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurmalı. Orta ve uzun vadede altın her zaman güvenli limandır. Enflasyon ve belirsizlik gibi faktörler altın tarafını bu yıl da desteklemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.