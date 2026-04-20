Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirdi.

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol ve değerli metaller üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

"2026 YILI PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Piyasalardaki iyimserlik beklentisine rağmen manipülasyonun devam edeceğine dikkat çeken İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay farklı enstrümanlarda bu manipülasyonu yapacaklar ve 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. 2026 yılında parasını koruyabilen kazançlı çıkacak" sözleriyle yatırımcılara net bir mesaj verdi.

Memiş, piyasalarda yaşanan her hareketin arkasında planlı bir süreç olduğunu belirterek, bu sürecin sonunda parasını korumanın büyük bir başarı sayılacağını ifade etti.