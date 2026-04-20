Altın piyasasında manipülasyon depremi! İslam Memiş'ten uyarı: "Yatırım yapmak isteyen beklesin"

Altın ve para piyasalarında jeopolitik gerilimlerin ve küresel güç savaşlarının gölgesinde hareketli günler yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Trump'ın açıklamalarına kadar pek çok etkenin piyasaları sarstığı bir dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında çok kritik uyarılarda bulundu. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak ilan eden Memiş, küçük yatırımcının cebindeki parayı korumasının en büyük marifet olacağını vurgularken, piyasadaki 4,5 trilyon dolarlık devasa paranın nasıl el değiştirdiğini açıkladı.

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol ve değerli metaller üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

ALTIN PİYASASINDA MANİPÜLASYON FIRTINASI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirdi.

"2026 YILI PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Piyasalardaki iyimserlik beklentisine rağmen manipülasyonun devam edeceğine dikkat çeken İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay farklı enstrümanlarda bu manipülasyonu yapacaklar ve 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. 2026 yılında parasını koruyabilen kazançlı çıkacak" sözleriyle yatırımcılara net bir mesaj verdi.

Memiş, piyasalarda yaşanan her hareketin arkasında planlı bir süreç olduğunu belirterek, bu sürecin sonunda parasını korumanın büyük bir başarı sayılacağını ifade etti.

4,5 TRİLYON DOLARLIK DEVASA GELİR KİMİN CEBİNE GİRDİ?

Küresel piyasalarda dönen büyük rakamlara değinen uzman, manipülasyonun ekonomik boyutunu, "Özellikle Trump'ın yakın çevresi petrol tarafında açmış olduğu pozisyonlardan çok büyük paralar götürüyor. Bu iki aylık süreçte en az 4,5 trilyon dolarlık bir gelir elde ettiler. Yani piyasada bu para buhar oldu; buhar olduysa kimin cebine girdi? Birilerinin cebine girdi" ifadelerini kullandı.

Memiş, sınırsızca basılan kağıt parçalarıyla sınırlı fiziksel varlıkların toplandığı bir sistemin kurulduğunu hatırlattı.

SAVAŞA RAĞMEN ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Jeopolitik gerilimlerin normal şartlarda altını yükseltmesi gerektiğini ancak tam tersi bir durum yaşandığını belirten Memiş, bu çelişkiyi, "Büyük balinalar petrol fiyatları yükselip borsalar çökünce teminat tamamlama çağrısıyla karşılaştı ve ellerindeki altın ile gümüş varlıklarını satmak zorunda bırakıldı. Ayrıca Hürmüz bölgesindeki Körfez ülkeleri petrol satamayınca nakit ihtiyacı için altın satmak zorunda kaldı" şeklinde açıkladı. Uzman, güçlü dolar karşısında zayıflatılan emtiaların büyük oyuncular tarafından toplandığını vurguladı.

FİZİKİ ALTINDA "İŞÇİLİK" KRİZİ BİTTİ

Mart ayında piyasada altın bulunamaması ve fahiş işçilik farkları oluşması konusuna da açıklık getiren İslam Memiş, "Mart ayında bir kilogram külçe altına Londra borsasına kıyasla 9 bin dolar ekstradan işçilik veriliyordu. Ancak şimdi bu işçilik farkları kapandı ve 86 dolara kadar geriledi. Şu anda piyasada altın bol, işçilik farkı yok; fiziki altın alacaklar için problem kalmadı" sözleriyle vatandaşların rahat nefes alabileceğini belirtti.

YATIRIMCIYA "DARPHANE SERTİFİKASI" TAVSİYESİ

Vatandaşların güvenli liman arayışında darphane ürünlerine yönelmesi gerektiğini savunan Memiş, "Eğer bir yıl ve sonrası için planlama yapıyorsanız darphane sertifikası bana daha mantıklı geliyor. Çünkü bunu aldığınız zaman istediğiniz zaman 50 gramın üzerinde darphaneden fiziki olarak teslim alabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca kuyumcularda Ticaret Bakanlığı yetki belgesinin mutlaka görülmesi gerektiğini hatırlatarak sahte ürünlere karşı uyardı.

