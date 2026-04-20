Altın piyasasında manipülasyon depremi! İslam Memiş'ten uyarı: "Yatırım yapmak isteyen beklesin"
Altın ve para piyasalarında jeopolitik gerilimlerin ve küresel güç savaşlarının gölgesinde hareketli günler yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizden Trump'ın açıklamalarına kadar pek çok etkenin piyasaları sarstığı bir dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında çok kritik uyarılarda bulundu. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak ilan eden Memiş, küçük yatırımcının cebindeki parayı korumasının en büyük marifet olacağını vurgularken, piyasadaki 4,5 trilyon dolarlık devasa paranın nasıl el değiştirdiğini açıkladı.
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol ve değerli metaller üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirdi.
"2026 YILI PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"
Piyasalardaki iyimserlik beklentisine rağmen manipülasyonun devam edeceğine dikkat çeken İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay farklı enstrümanlarda bu manipülasyonu yapacaklar ve 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. 2026 yılında parasını koruyabilen kazançlı çıkacak" sözleriyle yatırımcılara net bir mesaj verdi.
Memiş, piyasalarda yaşanan her hareketin arkasında planlı bir süreç olduğunu belirterek, bu sürecin sonunda parasını korumanın büyük bir başarı sayılacağını ifade etti.
4,5 TRİLYON DOLARLIK DEVASA GELİR KİMİN CEBİNE GİRDİ?
Küresel piyasalarda dönen büyük rakamlara değinen uzman, manipülasyonun ekonomik boyutunu, "Özellikle Trump'ın yakın çevresi petrol tarafında açmış olduğu pozisyonlardan çok büyük paralar götürüyor. Bu iki aylık süreçte en az 4,5 trilyon dolarlık bir gelir elde ettiler. Yani piyasada bu para buhar oldu; buhar olduysa kimin cebine girdi? Birilerinin cebine girdi" ifadelerini kullandı.
Memiş, sınırsızca basılan kağıt parçalarıyla sınırlı fiziksel varlıkların toplandığı bir sistemin kurulduğunu hatırlattı.