Piyasa bilerek mi manipüle ediliyor? İslam Memiş’ten “büyük reset” uyarısı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı tarihi uyarılarda, piyasaların bilinçli bir manipülasyon kıskacında olduğunu belirterek, 2030 yılı için planlanan "Büyük Reset" operasyonunun öne çekildiğini ve trilyonlarca doların bir gecede buharlaştırıldığını çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi.



KÜRESEL SİSTEMİN KİRLİ MANİPÜLASYON OYUNU

Piyasaların ateş çemberinden geçtiğini ifade eden İslam Memiş, "Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle etmeye devam ediyorlar, görüntü o. Bu yıl sonuna kadar sanırım devam ettirecekler bu manipülasyon piyasasını" sözleriyle küresel güçlerin piyasalar üzerindeki baskısını vurguladı. Cuma günü %9,5 civarında düşen Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına sarktıktan sonra yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çeken Memiş, bu dengesiz fiyatlamaların arkasındaki asıl niyetin trilyon dolarları yok etmek olduğunu dile getirdi.



HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SICAK TEMAS VE PETROL SAVAŞLARI

Orta Doğu'daki gerilimin ekonomi üzerindeki etkileri, özellikle enerji hatları üzerinden dünyaya servis ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali ve bölgedeki haber akışının piyasaları nasıl sarstığını aktaran İslam Memiş, "Cuma günü %6,5'luk düşüşle haftayı tamamlamıştı 93 dolar seviyesinden. Ancak Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması haberleri ile %4'lük bir yükseliş var. Piyasadaki bu dengesiz fiyatlama aslında trilyon dolarların buhar olduğu bir süreci bizlere yaşatıyor" ifadelerini kullandı. Memiş, yatırımcıların bu kaygan zeminde çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, belirsizliğin yoğun olduğu bu haftada kısa vadeli işlemlerden mutlaka uzak durulması gerektiği uyarısını yaptı.



2030 PLANI ÖNE ÇEKİLDİ: BÜYÜK RESET BAŞLADI

Küresel sistemin "Büyük Reset" (Büyük Sıfırlama) ajandasında vites yükselttiğini belirten İslam Memiş, bu sürecin pandemi döneminden bu yana sistematik bir şekilde ilerletildiğini savundu. Sistemin işleyişine dair dehşet verici ayrıntılar paylaşan İslam Memiş, "Kesinlikle Büyük Resetlemeyi 2030 yılında planlıyorlardı, öne çektiler. Bu savaşı bilerek ve isteyerek çıkartan sistem, bir noktada küresel piyasaları, küçük yatırımcıları, büyük balinaları adeta soyuyor" şeklinde konuştu. Enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi ve merkez bankalarının faiz artırım kararlarının bu planın bir parçası olduğunu söyleyen Memiş, önce savaş çıkarıldığını, ardından enflasyonun patlatıldığını ve nihayetinde dijital paralara geçiş sürecinin sancılı bir şekilde başlatılacağını iddia etti.



AVRUPA'DA YAKIT STOKLARI TÜKENİYOR: 4 HAFTALIK ÖMÜR

Sıcak bölgedeki enerji krizinin Avrupa üzerindeki yıkıcı etkisi gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle havacılık sektörünü vuracak olan yakıt krizine değinen İslam Memiş, "Çin'de 4 aylık bir rezerv olduğu söyleniyor, Avrupa ülkelerinde ise 4 haftalık bir rezerv olduğu belirtiliyor. Zaman ne kadar çok daralırsa İran'a karşı tepkileri o kadar çoğaltacak bir Amerika var karşımızda" dedi. Memiş, petrol fiyatlarının 200 dolar bandına ulaşması durumunda kalıcı bir enflasyonun dünyayı esir alacağını ve toplumların fakirleşeceği bir sürecin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



DOLARIN TAHTI SALLANIYOR: REZERVLERDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Dünya genelinde dolardan kaçışın hızlandığını rakamlarla ortaya koyan İslam Memiş, Amerikan imparatorluğunun finansal hegemonyasının büyük bir yara aldığını belirtti. Rezerv para birimi olan doların dünyadaki hakimiyetinin azaldığını kaydeden İslam Memiş, "2024 yılında dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolardı. Bu oran 2025 yılında %46'ya kadar geriledi. Dolardan uzaklaşan bir dünya var karşımızda" diyerek tarihi bir kırılmaya işaret etti. Memiş, özellikle Çin Yuanı ve Rus Rublesi'nin 2026 yılında en çok konuşulacak para birimleri olacağını öngörüyor.



DİJİTAL PARA TUZAĞI VE MERKEZ BANKALARININ GİZLİ AJANDASI

Büyük Reset operasyonunun nihai hedefinin kağıt paraları ortadan kaldırarak tam kontrol sağlayan dijital paralara geçiş olduğunu belirten İslam Memiş, piyasalardaki oynaklığın bu süreci hızlandırdığını söyledi. Sistemin bilerek ve isteyerek enflasyonu kalıcı hale getirdiğini savunan İslam Memiş, "Dijital paraya geçmek için enflasyonu bilerek ve isteyerek kalıcı bir şekilde patlatmanız lazım. Merkez bankalarının çoğu zaten dijital paralarını hazırladı, sadece açıklanması kaldı" ifadeleriyle yeni dünya düzeninin finansal ayak seslerini duyurdu.



YATIRIMCIYA "SICAK BÖLGE" TAVSİYESİ: SEPET KÜLTÜRÜ

Bu büyük kaos ve manipülasyon ortamında küçük yatırımcının nasıl ayakta kalması gerektiğine dair stratejiler paylaşan İslam Memiş, "paradan para kazanma" döneminin kapandığını ilan etti. Yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulunan İslam Memiş, "2026 yılında parasını koruyabilen kazanmış sayılacak. Fiyata değil miktara odaklanan, malına sahip çıkan her yatırımcı kazançlı çıkacak ancak hamle yapan maalesef kaybedecek" sözleriyle uyarılarını sürdürdü. Memiş, altının orta ve uzun vadede "gerçek para" olma vasfını koruyacağını ancak kısa vadede manipülasyonlarla baskılanmaya devam edeceğini belirterek, birikimlerin tek bir yatırım aracında değil, bir "sepet" mantığıyla çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Küresel krizin ortasında Türkiye'nin konumuna dair de iyimser bir tablo çizen İslam Memiş, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına önemli bir çağrıda bulundu. Avrupa'yı ekonomik anlamda zor bir dönemin beklediğini ifade eden İslam Memiş, "Söz konusu varlıklar ve alın teri birikimi olunca bence artık Türkiye'ye dönüş vakti geldi. Türkiye bölgesel anlamda bu süreçten biraz daha güçlü çıkıyor" diyerek Türkiye'nin finansal güvenli liman olma yolundaki potansiyeline dikkat çekti.