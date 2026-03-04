Orta Doğu’daki alevler piyasaları yaktı! Petrolde korkutan 120 dolar uyarısı
ABD ve İsrail’in İran hamlesi sonrası bölge yangın yerine döndü, enerji piyasaları sarsıldı. Brent petrol 83 doları aşarken, doğal gaz fiyatları resmen uçuşa geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, geçtiğimiz gün İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Enerji kapışması… Kim nasıl etkileniyor?' başlıklı yazısını kaleme aldı.
ABD-İsrail'in İran'a, İran'ın da ABD üsleri bulunan Körfez ülkelerine saldırıları küresel enerji piyasasını sarstı. Küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Suudi Arabistan'daki Ras Tanura'daki Suudi Aramco tesislerine İHA saldırısı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah'ta düşürülen İHA enkazıyla çıkan yangın, Katar'ın LNG tesislerinde üretimi durdurması, İsrail'deki Leviathan gaz sahasında üretimin aksaması, Umman'ın Duqm ticari limanında bir yakıt deposunun vurulması, Irak Kürt Yönetimi'nden Ceyhan'a gönderilen Kerkük ham petrolünün yüklemelerinin durdurulmasıyla petrol ve gaz fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 83.47doları gördü. Avrupa'da Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası Title Transfer Facility'nde nisan vadeli kontratlardamegavatsaatbaşı gaz fiyatı 65.5 euroya yükseldi. Fiyatlar, saldırılar öncesinde megavatsaat başı 31.95 euro idi. Neredeyse yüzde 100 arttı. Tabii, sadece enerji fiyatları değil sigorta maliyetleri ve nakliye ücretleri de rekor seviyelere çıktı.